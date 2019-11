Godoy convirtió otra vez, pero no alcanzó Deportes 08 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El juvenil de Argentina Sub 17 se despidió del Mundial que se juega en Brasil, al caer anoche ante Paraguay por 3 a 2, luego de haber estado arriba en el marcador por 2 a 0. Con goles de Exequiel Zeballos y Matías Godoy, el delantero de Atlético de Rafaela, el conjunto dirigido por Aimar ganaba y avanzaba a los cuartos de final del Mundial de la categoría, pero en el segundo tiempo los guaraníes reaccionaron, se llevaron por delante a los chicos argentinos y terminaron dando vuelta el resultado para imponerse 3-2. Lautaro Cano, en contra, Diego Torres y Diego Duarte dieron vuelta el resultado para Paraguay.

El equipo guaraní encontró espacios en la retaguardia de un combinado albiceleste que cometió muchos errores en el fondo, dando espacios para las corridas de sus rivales que se llevaron un triunfo impensado, sobre todo si se tienen en cuenta las muchas situaciones de gol que generó Argentina y no pudo concretar.

El elenco de Aimar había llegado al torneo como uno de los candidatos al título: esta camada de juveniles había ganado el Sudamericano Sub 15 de 2017 y el certamen continental Sub 17 de 2019. En cuanto a Godoy, más allá de la tristeza de la eliminación, tuvo un buen torneo.