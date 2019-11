Estafa de más de 30 millones en Mutual de Altos de Chipión

Una millonaria estafa conmueve a la localidad de Altos de Chipión, una comunidad de 2.225 habitantes de la vecina provincia de Córdoba. La Asociación Mutual de Altos de Chipión despidió y denunció penalmente a su gerente, Lucas Martín Priotti, luego de detectar maniobras fraudulentas con los depósitos de sus asociados.

Si bien en un primer momento se desconocía el monto total de la estafa, Bernardo Alberione -fiscal de San Francisco- dialogó con Cadena 3 y afirmó que sería por más de "30 millones de pesos".



UN PARADERO

DESCONOCIDO

El acusado es un hombre de 38 años oriundo de la localidad, cuyo paradero se desconoce tras la desaparición registrada la semana pasada, cuando debía entregar el dinero a dos productores de la zona que estaban por cerrar negocios inmobiliarios.

Según la denuncia judicial, Priotti tomaba el dinero de los ahorristas, llenaba el certificado a término, se lo entregaba a la persona y la copia que debía quedar en los archivos era eliminada.

"En cada pueblo hay una mutual, y dentro de la mutual está la persona que quiere obtener más rentabilidad con su dinero", explicó Alberione.



PARTICIPACION

DE LA AFIP

Además, el fiscal confirmó que dará participación a la AFIP para que investigue el origen de estos fondos.

"Si hay algo complicado de estas investigaciones es que la realidad no está documentada. Son cuestiones que no se pueden determinar en una simple lectura. Le voy a dar a AFIP la participación que corresponde en cuanto a la legitimidad del recupero del dinero que estamos intentando concretar, si es que se confirma la maniobra", afirmó Alberione.



LA PALABRA DE

UN ABOGADO

Carlos Zabala, abogado de uno de los damnificados, señaló a al colega cordobés antes mencionado que el gerente llevaba "una especie de contabilidad paralela", y que generaba un comprobante que no coincidía con la maniobra que realizaba.

"Les iba ofreciendo tasas de interés más elevadas para que mantuvieran el dinero y cuando les pidieron respuestas concretas, el dinero no estaba", remarcó.

Por esta situación, habría varias personas afectadas que, según el fiscal, "habrían aceptado el riesgo" de aportar en este tipo de negocios.



UN ALTO RIESGO

"Esto es como prestarle el dinero a un amigo. El riesgo es más alto que hacerlo a alguien a quien uno puede ejecutar y recuperarlo. ¿Quién desconoce el riesgo de esto? No estamos hablando de un colectivo humano que no sabe cuáles son las reglas del juego, y el costo beneficio de este tipo de acciones", deslizó Alberione.

Hasta ayer, pese a que la Asociación Mutual de Altos de Chipión no presentó la quiebra, el personal no atendía a sus clientes y su presidente se negaba a hablar con la prensa.



UNA AUDITORIA

Según Zabala, realizarán una auditoría para cuantificar el monto, a vez que en un comunicado denunciaron penalmente a Priotti en la Fiscalía de Morteros, y lo responsabilizaron por lo sucedido.