Más de 1,3 millones de personas residen en condiciones de "hacinamiento crítico"

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El 4,7% de la población relevada, que abarca a más de 227 mil hogares y alrededor de 1.350.000 personas, vivían hasta el segundo trimestre de este año en condiciones de "hacinamiento crítico", informó ayer el INDEC. El relevamiento múltiple sobre condiciones de vida del organismo arroja también que el 8,9% de los hogares habitaba casas con calidades de hábitat "insuficientes".

El 80,7% de los hogares eran viviendas con calidad suficiente mientras que el 14,5% era parcialmente insuficientes.

En cuanto al saneamiento, la encuesta arrojó que el 12,9% de los hogares, que abarca un 15,3% de la población, no dispone de un sistema adecuado, por carecer de cloacas o baños, o compartirlo con otros hogares.

El informe oficial agrega que el 2,6% de los hogares no tiene agua corriente y otro 5,9% tampoco cuenta con baño de descarga de agua.

El relevamiento del total de los 31 aglomerados urbanos analizados, no muestra cuadros comparativos con años anteriores.

Según las cifras oficiales el 87,1% de los hogares, que habitan el 84,7% de las personas, presenta condiciones de saneamiento adecuadas, mientras que el restante 12,9% de los hogares no las tiene y alcanza al 15,3% de las personas.

El 6,3% de los hogares habita en una vivienda que se encuentra cerca de basurales y un 10,9% se encuentran en zonas inundables.

Al analizar el acceso a los servicios públicos la muestra registra que el 90% de los hogares cuenta con acceso a la red de agua corriente; el 70% a la de gas natural y el 71,0% tiene cloacas.

De estas cifras surge que el 10% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente; el 30% no dispone de gas de red; y el 29,0% carece de conexión a las redes cloacales.

En materia de salud, el 68,4% de personas cuenta con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia, mientras que el 31,5% solo posee cobertura médica a través del sistema público, lo que equivale a 8.913.000 personas.

Por grupo de edad, se observa que el 41,1% de los niños, niñas y adolescentes (hasta 17 años) se encuentra en esa situación, mientras que este porcentaje desciende al 2,8% en el grupo de adultos mayores (65 años y más).

El 97,1% de la población de adultos mayores cuenta con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia.

En el sistema educativo el relevamiento registra que 96,2% de la población de entre 4 y 17 años asiste a un establecimiento educativo formal.

Por grupo de edad, la asistencia escolar de los niños y niñas de 4 años alcanza el 87,4%, de 5 a 14 años suman el 98,4% de asistencia y de 15 a 17 años, se observa una asistencia escolar del 91,6%.