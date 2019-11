Autonomía del INDEC Nacionales 08 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció ayer que el gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para "jerarquizar" y otorgarle autarquía al INDEC, y regular el sistema de estadísticas. Lacunza formuló el anuncio durante la presentación del Censo Nacional Agropecuario 2018, del que participó, su par de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Etchevehere, junto al director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Jorge Todesca.

"Vamos a mandar en los próximos días al Congreso uno de los proyectos de ley que entendemos que es un pilar de la Argentina que viene: "La Ley de Estadística", que procura jerarquizar al INDEC, dotarlo de independencia y garantizar la calidad de las estadísticas públicas", señaló Lacunza.

El ministro destacó el uso de las nuevas tecnologías para poder cargar y medir estadísticas del Censo Agropecuario en todo el país y resaltó el "trabajo exhaustivo con tecnología de punta e innovaciones tecnológicas".

Por su parte, Todesca agradeció a los que participaron de la realización del censo y destacó que "así estamos superando una brecha de 16 años, sin tener estadísticas actualizadas".

Recordó que el último último censo agropecuario se realizó en el 2002 y que en el 2008 no pudo llevarse a cabo debido al conflicto que enfrentó al campo y al gobierno anterior, que impidió recolectar datos en la provincia de Buenos Aires.

Todesca recordó que "costó mucho" convencer al ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para que pudiera realizarse el censo, por los fondos presupuestarios que representaba.

El titular del INDEC, dirigiéndose a Lacunza, señaló: "Tu antecesor en el cargo no quería hacerlo porque decía que era muy caro", tras explicar que tuvo un costo de 300 millones de pesos.

Todesca reconoció "problemas técnicos y retrasos" en la confección del Censo, pero ponderó "la fantástica colaboración" de los encuestados para realizarlo, y agradeció a Lacunza la decisión del gobierno de mandar el proyecto que dará autonomía al INDEC al Congreso.