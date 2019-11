Lacunza Nacionales 08 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, sostuvo ayer que el país "no tiene necesidad de entrar en default" y consideró que la deuda externa no representa un "monto impagable". "La Argentina no está ni tiene necesidad de entrar en default, y la deuda es del 70% del Producto, y ese no es un monto impagable", dijo en declaraciones en Radio Con Vos.

El comentario de Lacunza fue una respuesta directa a las declaraciones del presidente electo, Alberto Fernández, quien sostuvo: "No podemos pagar la deuda en las condiciones que está la economía argentina".