Barrio Brigadier López se quedará sin la obra de cloacas y pavimento Locales 06 de noviembre de 2019 Redacción Por Como no se llegó a recaudar el 80% del monto de facturas emitidas a los frentistas del barrio, las obras no se ejecutarán tal lo establecido en la ordenanza que fuera sancionada oportunamente. Así se informó durante la reunión de la Comisión de Seguimiento del lunes. Una vez más este proyecto se posterga sin plazos. Los integrantes de la Vecinal presentaron su renuncia.

FOTO J. BARRERA BARRIO BRIGADIER LOPEZ. Al final deberá esperar por una obra sanitaria clave para la salud pública.

En 2018, por los costos elevados el proyecto no se había podido programar en forma simultánea con el de los barrios Villa Aero Club y Los Álamos. Luego, en septiembre se suspendió la planificación por la imposibilidad de fijar los costos y en diciembre de ese mismo año, el intendente Luis Castellano había firmado un decreto en el que se fijaban los mecanismos administrativos para distribuir las facturas preventivas y abrir el Registro de Oposición.

Pero el lunes último por la tarde, durante una reunión de la Comisión de Monitoreo y Seguimiento de la Obra de Cloacas y Pavimento de barrio Brigadier López con funcionarios de la Municipalidad, se notificó que no se llegó a recaudar el 80% del monto de facturas emitidas, según lo establecido en la ordenanza que fuera sancionada oportunamente y por tal razón las obras previstas no se realizarán.

El tendido de las cañerías, por la fisonomía que tiene este barrio, hace que el caso sea singular, ya que para poner los caños era necesario romper prácticamente todo el pavimento de concreto asfáltico construido hace ya muchos años, por lo que la obra implicaba no solo las cloacas, sino la repavimentación de las calles del Brigadier López, lo que llevaba a que las cuotas partieran desde los 5.000 pesos.

El volátil contexto económico y precisamente el monto de las cuotas, motivó la realización de muchas reuniones, y negociaciones con los frentistas que debían hacer frente a la contribución por mejoras y en algunos casos teniendo que pagar pavimento por tres calles diferentes, lo que también complicó el cálculo de los costos y constituyó otro problema extra, ya que los terrenos son grandes y la conexión de cloacas es una sola.

Sin lugar a dudas el tema es complejo y genera mucho malestar, ya que hay más de cien vecinos que pagaron el anticipo y hoy se enteran que no habrá ni cloacas ni pavimento en este sector de la ciudad y que deberán aguardar por parte del Ejecutivo información precisa de cómo se les devolverá el dinero aportado.

Además este hecho genera un antecedente negativo, ya que nunca se había suscitado una situación de este tipo, donde el registro de oposición había sido superado sin inconvenientes, se habían enviado las liquidaciones anticipadas compuestas por las 10 cuotas del sistema de ahorro previo -tal como se hizo en los barrios Villa Los Alamos y Villa Aero Club- y la obra se cae por no recaudar el 80% del monto de facturas emitidas.

Muchos rafaelinos que viven el barrio Brigadier López, en las últimas horas manifestaron su asombro ya que consideran que las gestiones por la concreción de estas obras, que son fundamentales hoy en día, se hicieron desde hace “muchísimos años” y entendían que “desde el Estado local se debían agotar todas las instancias para la ejecución de este tipo de obras que tienen directa relación con la calidad de vida de los vecinos”.

Seguramente en las próximas horas los funcionarios de diferentes áreas del municipio analizarán lo ocurrido y explicarán de qué manera se reintegrarán las cuotas pagadas por los vecinos con sus respectivos intereses.