Se inaugura la nueva sede del Sindicato Luz y Fuerza Locales 06 de noviembre de 2019 Redacción Por Será este jueves, con invitados especiales de la ciudad y la provincia, a partir de las 20, dejando atrás, luego de casi 60 años, la antigua sede de calle Córdoba.

FOTO SLYF SUEÑO CUMPLIDO. El proyecto de la sede nueva se hará realizad este jueves.

Con la presencia de autoridades municipales y provinciales, este jueves 7 de noviembre, desde las 20 horas, sobre calle Necochea 1075, será inaugurada oficialmente la nueva sede sindical de Luz y Fuerza de nuestra ciudad, conjuntamente con el aniversario número 72 de dicha institución.

Para brindar mayores precisiones, Sebastián Beccaría, secretario General del Sindicato Luz y Fuerza Seccional Rafaela, dialogó con LA OPINION acerca de este sueño que está a punto de concretarse luego de un trabajo de mucho tiempo. “Para nosotros es un orgullo y hace rato que tenemos esta ansiedad. Ya estamos preparados para este jueves, ya que oficialmente vamos a dejar inaugurada la nueva sede sindical. Para esto, se intervinieron más de 700m2 y 2 años de trabajo, y esto viene a coronar un objetivo que nos propusimos hace algo más de un par de años con esta CD. La sede histórica que tenemos en calle Córdoba la vamos a seguir manteniendo, pero se nos complicaba la cuestión operativa y la atención de los afiliados, y hacía tiempo que había quedado un poco chica. Tomamos el desafío y optimizamos recursos, además de recibir una ayuda de la federación a través de Enrique Ruppen. Hace del principio de la década de los 60 que estamos en el antiguo edificio, y es un cambio muy grande, así que estamos muy sorprendidos y agradecidos a los afiliados. De todos modos, a veces hay que dejar de lado la nostalgia para apostar al progreso. Igualmente, siempre respetando la historia, hemos conectado el auditorio que tenemos en el primer piso de calle Córdoba con la nueva sede social de calle Necochea con mejor accesibilidad, porque, además de que va a ver muchas más oficinas, vamos a tener incluso un ascensor pensando en los afiliados más grandes que tienen algún tipo de dificultad para asistir a las asambleas. Es una satisfacción grande y un objetivo cumplido entre la CD y los afiliados”. Pero no todo quedará allí en materia de inauguraciones, todo un éxito para la actual comisión, ya que, según agregó Beccaría, “esto va a ser la primera etapa, porque el 23 de noviembre se va a estar inaugurando también las dos nuevas casitas que hicimos en nuestra colonia 7 de noviembre de la localidad de Cosquín, y estamos también finalizando la primera etapa del salón de usos múltiples de nuestra seccional en Tacural, además de algunas remodelaciones que hemos realizado en la seccional de Frontera”.



“HABLAMOS CON TRABAJO”

A pesar del contexto un poco dificultoso con respecto a la situación de los trabajadores, algo que no escapa a la realidad económica del país, Beccaría agregó en otro tramo de la charla que “somos de pocas palabras, pero hablamos con nuestro trabajo y es una manera de que uno tiene de representar también, donde a veces sucede al revés. Conocemos las necesidades de los afiliados y trabajamos todos los días con un equipo maravilloso que hemos formado con la comisión directiva y la comisión de jubilados. Sostener beneficios y servicios a nuestros afiliados hoy en día no es fácil, al igual que los objetivos que hemos cumplido. En relación al uso que le harán a la ahora vieja sede de calle Córdoba, Beccaría expuso que “tenemos un par de proyectos como para llevar a cabo, aunque uno de los más firme tal vez sea trasladar lo que llamamos la ‘casa de las filiales’ que está ubicada en la esquina de Necochea y Constitución, a calle Córdoba, ya que nos quedaría todo un poco más a mano y le podríamos brindar una mejor atención al afiliado que viene del interior, sobre todo por problemas de salud o para realizar algún curso de capacitación. La casa de esa esquina ya tiene unos cuántos años y hay que hacerle un mantenimiento muy importante, así que estamos evaluando las diferentes alternativas. Lo bueno es que todos los que han pasado en estos 72 años de historia han puesto su granito de arena para que hoy podamos tener todo lo que tenemos”.



“GANAS DE SEGUIR”

Por último, en marzo próximo Beccaría finaliza su mandato como secretario, y su deseo es poder continuar en otro ciclo más en el cargo. “Me siento muy satisfecho actualmente porque pudimos cumplir con trabajo, fundamentalmente. Hace 3 años y medio que estoy en esta gestión y tenemos ganas de seguir porque lo bueno es que tenemos más experiencia, la que hemos forjado en estos últimos años, además de más obras proyectadas para inaugurar, así que vamos a ver, aunque por supuesto eso lo decidirá luego el afiliado. Tenemos algunos meses aún para debatir y ver qué camino tomamos”, concluyó.