No abren los bancos

Las entidades financieras no atenderán hoy al público en todo el país y estarán restringidas algunas operaciones debido a la celebración del Día del Bancario. Quienes necesiten dinero lo podrán extraer de las redes de cajeros automáticos y también en establecimientos comerciales como supermercados, farmacias y los que estén adheridos a los servicios extra cash con un límite de hasta 5 mil pesos por operación.

También se permitirán realizar operaciones online como transferencias entre cuentas y consultas varias. Se podrán realizar depósitos de cheques, efectivo y los pagos permitidos en las terminales, pero como no habrá clearing algunas operaciones, como el depósito de cheques, comenzarán el trámite de acreditación al día hábil siguiente.

Quienes quieran hacer transferencias inmediatas lo podrán hacer sólo entre entidades de la red Link, ya que las que involucren a Banelco pueden no tener esa condición. Según se informó, las páginas de homebanking y las Apps de los bancos funcionarán como los sábados y domingos, aunque algunas entidades habilitarán la compra y venta de dólares online.

Si un cliente pretende realizar el pago electrónico de un servicio lo podrá hacer, pero se tomará como fecha de pago el primer día hábil posterior.

Por último, la Seccional Rafaela de la Asociación Bancaria realizará el próximo viernes en su campo de deportes la tradicional celebración junto a sus afiliados.