La lechería aguarda una señal del nuevo gobierno Locales 06 de noviembre de 2019 Redacción Por A nivel provincial y nacional se darán cambios de Gobiernos y tal como ocurrió siempre podrían también modificarse las políticas desarrolladas hasta aquí para las diferentes actividades productivas. Desde el sector de la lechería, esperan que esta vez se puedan construir políticas a largo plazo a partir de la búsqueda de consensos.

La lechería desde hace años no goza de buena salud por diferentes circunstancias. Algunas que tienen que ver con las sucesivas políticas erráticas en las distintas gestiones de gobierno, otras relacionadas con el clima –períodos de sequía o de inundaciones- y también por la falta de reglas claras que ordenen al sector.

Analizando el escenario actual tras las elecciones nacionales, el presidente de la Mesa Provincial de Lechería de Santa Fe, (Melprosafe), Fernando Córdoba señaló que: “el mercado interno viene en franca caída ya desde hace varios años, discrepo con algunas opiniones que dicen que es por un cambio de hábito de consumo, considero a mi entender, que los lácteos han aumentado mucho y la gente está priorizando consumir otras cosas. Ojalá se puede revertir y que haya una recuperación del poder adquisitivo de la población para que el consumo vuelva a estar en los niveles lógicos”.

A su vez el dirigente se refirió a las expectativas que le genera un cambio de gestión y si existen aún los fantasmas por la relación que en su momento tuvo la administración kirchneristas con la lechería: “en el gobierno anterior al de Mauricio Macri teníamos una intervención de mercados, no una regulación como pedíamos muchas entidades, ojalá, como te decía antes, que las nuevas autoridades entiendan que en este mercado necesitamos una regulación, reglas claras de juego y saber en qué tipo de mercado y con qué reglas nos vamos a mover. Esto es algo que no sólo necesitamos nosotros, sino también hay otras entidades que buscan lo mismo, pero ahora hay que esperar a que designen quiénes van a ser los ministros, y secretarios, tanto en el gobierno provincial como nacional porque todavía estamos aguardando esas designaciones, que seguramente ellos ya conocen pero no trascendieron públicamente”.

En las últimas horas quien también habló de la necesidad de continuar con ciertos lineamientos en el sector de la lechería, fue el actual Ministro de Agroindustria Miguel Etchevere: “en la lechería parecía que no se podía encontrar una solución a los problemas, y hoy sabemos que es una actividad que tiene rentabilidad a partir del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina. Productores, Laboratorios e Industrias (Siglea)”.

En ese sentido Córdoba manifestó que “lo que se mejoró mucho en estos últimos años tiene que ver con el nivel estadístico, el nivel de información, buscando darle claridad al sector, pero no se fijaron muchas reglas, se trabajó todo lo que era en el libre mercado y como te decía antes para un producto perecedero necesitamos regulaciones. Por otro lado, una deuda muy grande que tuvieron fue el tema de las tasas de interés ya que hoy las tasas de interés que hay en los Bancos han hecho imposible que el productor pueda invertir ya que el sector está muy atrasado”.

Finalmente desde distintas entidades está primando la prudencia, ya que en la campaña no abundaron las propuestas y eso genera falta de certezas respecto a cuáles podrían ser las primeras medidas para la producción en las diferentes actividades.

Respecto a este punto el presidente de Melprosafe, expresó que “acá hay que sentarse a pensar en qué país queremos y nadie debe quedar excluido. Argentina tiene que salir a exportar al mundo, tiene que abrirse, se necesitan inversiones para ser competitivos y bueno los ministros de economía, de producción tienen que apuntar a conseguir que se invierta. Indudablemente tiene que haber un consenso y decir bueno, Argentina tiene que ir hacia allá y todos ir hacia ese punto, para de una vez y por todas pensar en un país a 30 años”, manifestó Córdoba.