La ARV VG jugó el Provincial Sub 12 Deportes 06 de noviembre de 2019 Redacción Por VOLEY

FOTO PRENSA ARV PEQUES./ Disfrutaron del principal torneo de selecciones provinciales.

Se realizó este fin de semana en Santa Fe el campeonato Provincial Sub 12 de voley, en el cual participó en la rama femenina el representativo de la Asociación Rafaelina “Viviana Guntern”, que obtuvo la séptima posición. Los resultados registrados fueron estos:

Sábado: vs. AVNS (Asoc. de Voley del Norte Santafesino) 0 a 2; vs. ASV (Asoc. Santafesina de Voley) 0 a 2 y vs. AVNOS (Asoc. Voley del Noroeste Santafesino) 1 a 2.

El día domingo la ARV VG jugó por la ronda desde el 5to al 8vo puesto. Inicialmente fue derrota 2 a 1 ante AVOS y luego consiguió la victoria 2 a 0 ante AVNOS. De tal modo, finalizó en el séptimo puesto.

El equipo estuvo integrado por las siguientes jugadoras: Morlachi Ana, Ballar Milagros, Marengo Florencia y Crespin Dianela (Unión de Sunchales); Moreyra Magalí (9 de Julio); Gramaglia Lucía y Rodriguez Copque Karen (Atlético Rafaela); Werger María José, Landazuri Maite, Avila Nazarena, Canello Morena y Mansilla Yazmin (Libertad de Sunchales); Biancotti Silvina y Feraudo Clara (Brown de San Vicente).

Entrenadora Jesica Rivero. Asistente: Silvana Vivas. Jefe de Delegación: Gustavo Stricker.