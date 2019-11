Se ajusta el margen, pero sigue habiendo negocio en la actividad de cadena láctea SUPLEMENTO RURAL 06 de noviembre de 2019 Redacción Por El Observatorio de la Cadena Láctea sigue mostrando el relevamiento de distintas variables lecheras argentinas, período tras período.

El OCLA dio a conocer los Costos Regionales de Producción de Leche, con valores actualizados a septiembre de 2019. La entidad, al publicar esta información se "ataja" de los análisis posteriores al decir que "el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina – OCLA/FUNPEL se responsabiliza de toda la información que publica en su sitio web, que se emite por medio de newsletters a nuestros suscriptores, que son reproducidas tal cual en notas periodísticas o que se dan en presentaciones en congresos y conferencias por nuestros funcionarios, pero no se responsabiliza de la reproducción e interpretación hecha por terceros de la información obtenida de OCLA".

De acuerdo a un informe de TodoAgro, es que hablar de costos y de promedios siempre parece injusto, pero muy necesario, sobre todo para saber dónde estamos parados. Este cálculo de un Precio de Equilibrio y el Costo Promedio Ponderado de todos los modelos, es elaborado exclusivamente por OCLA sobre los 30 modelos regionales que suministra INTA y suma un ponderado de las 10 regiones por cada estrato, que no provienen del documento enviado por este instituto.

El precio por litro de leche es el que se obtiene al valorizar la calidad y volumen de cada uno de los 30 tambos del modelo en base a los valores SIGLeA y de allí surge el promedio ponderado de $ 15,72 por litro de leche. Agrega que "el precio SIGLeA fue de $ 15,72 y el del Panel de 18 empresas estimamos fue de $ 15,99 por litro de leche ponderado nacional".



LOS PROMEDIOS

Las ponderaciones por estrato, cantidad de tambos y volumen de leche producida por región son las que nos llevan a determinar los promedios, por lo que los promedios simples de las 10 regiones y 3 estratos por región no van a coincidir con los valores aquí presentados. Para simplificar el análisis se calcula el promedio ponderado de todas las regiones (10) y de todos los estratos productivos (3 por región) del tambo modal (sistema productivo más frecuente).

Cuando el precio comienza a superar al Costo de Producción, se genera Ingreso al Capital positivo y por ende Rentabilidad. La decisión de evaluar otra alternativa como destino del capital, surge de comparar la tasa de rentabilidad de la producción de leche y la tasa de la inversión alternativa.



COMPARACIONES

Uno de los gráficos al comparar el Ingreso al Capital generado por el Caso Modal Promedio Ponderado con el Capital Promedio Operado (tierra, animales, maquinarias, bienes de uso y circulante), da una tasa de rentabilidad del 3,2%. La rentabilidad ponderada de las diez regiones por estrato es de 0,6%, 2,8% y 5,5% para el chico, mediano y grande, respectivamente.

En función a la lectura de los números que nos aporta INTA, la rentabilidad se mantuvo apenas por debajo del mes anterior. El precio se incrementó el 2,2% intermensual y el 98,4% interanual, el costo lo hizo el 2,2% y el 71,8%, respectivamente. Por su parte el tipo de cambio subió 7,2% respecto al mes anterior y el 46,4% respecto a igual mes del año anterior, en lo que respecta a la inflación fue del 5,9% y el 53,5% en la comparación mensual y anual. El costo de producción se vincula en diferentes proporciones con estos tres componentes: leche (mano de obra de ordeño y alquileres, por ejemplo), inflación (para algunos bienes y servicios no transables en el exterior) y variación en el dólar (semillas, agroquímicos, fertilizantes, suplementación, tasa de interés, etc.).