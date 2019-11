Lifschitz inauguró varias obras Región 06 de noviembre de 2019 Redacción Por DEPARTAMENTO SAN CRISTOBAL

FOTO SCS// INAUGURACIONES./ Edgardo Martino, Miguel Lifschitz, Pedro Morini y Felipe Michlig junto a lugareños en una de las habilitaciones.

El gobernador Miguel Lifschitz recorrió el último viernes, distintas localidades del departamento San Cristóbal donde inauguró obras y se reunió con autoridades y vecinos.

La visita comenzó en Hersilia, donde junto a la vicepresidente comunal, Mirta Font, llegó hasta la escuela N° 6125 “Gobernación de Río Negro”, al Club Social y Deportivo Unión y al Natatorio Familiar, que surgió hace más de 50 años gracias al esfuerzo de los vecinos de la localidad.

"Es una alegría visitar este pueblo, y particularmente, la escuela pública. A esta escuela no solo concurren los niños y jóvenes de la localidad y de la región, sino que también es el punto de encuentro de todas las generaciones que han pasado por esta institución centenaria, de los docentes, de los padres y madres que integran la cooperadora; en definitiva, es el centro del esfuerzo de toda la comunidad que se nuclea alrededor", explicó Lifschitz.

"El objetivo de la educación pública de la provincia de Santa Fe es lograr la inclusión educativa de todos los chicos y garantizarla a todos, vivan donde vivan y cualquiera sea su condición social; y eso ha demandado un enorme esfuerzo en estos años. Ustedes tienen la suerte de ser una escuela de jornada ampliada, eso significa una gran oportunidad", les dijo a los alumnos.

Respecto del Club Social y Deportivo Unión y el Natatorio Familiar, aseguró "que como tantos clubes del interior, con mucho esfuerzo van mejorando sus instalaciones y son el ámbito de contención de chicos y jóvenes".

A su turno, la directora de la Escuela N° 6125 “Gobernación de Río Negro”, Patricia Franco, expresó que “para nuestra comunidad educativa es un honor la visita del gobernador, ya que se trata de un hecho histórico” y destacó que “a lo largo de la gestión, tuvimos un gobierno presente, atendiendo a las necesidades de cada rincón de nuestro departamento y de toda la provincia”.



LA RUBIA

El gobernador inauguró el Playón Deportivo de La Rubia, con su nuevo sistema de iluminación, en un acto en el cual agradeció el recibimiento y reconoció que "es muy grato para mí, en el final de mi mandato, recorrer los pueblos más pequeños de la provincia y comprobar todas las cosas que se han concretado en estos cuatro años. Toda esa inversión de la provincia no hubiera sido posible sin un esfuerzo compartido con los gobiernos locales".

"Es muy importante saber que cumplimos con la palabra empeñada, con lo que nos propusimos antes de asumir. Dijimos que íbamos a priorizar la educación y la salud para todos los santafesinos, y hoy con orgullo podemos comprobar que en los pueblos más pequeños y parajes rurales hay una escuela pública con sus directores y maestros, capacitados y formados. Esa es la educación que nos enorgullece en Santa Fe", dijo Lifschitz.

“De igual forma invertimos en salud, para garantizar los mismos derechos a todos en la provincia. Ojala en el futuro, estas políticas de Estado puedan continuar porque ese es un derecho adquirido de los santafesinos que nos acostumbramos a tener una buena salud pública, una buena educación, obras y un gobierno presente”.

Por su parte, el presidente comunal de La Rubia, Danilo Martinotti, agradeció al gobernador “por tener siempre presente tanto a las localidades grandes como a las pequeñas de la provincia. Sin su apoyo no hubiésemos podido contar con el playón que hoy tenemos”, finalizó.



VILLA TRINIDAD

El gobernador visitó la comuna, el hogar de ancianos, la Biblioteca Popular “Alas” y la Escuela Primaria N° 416 “Mariano Quiroga”, donde agradeció el recibimiento que le dispensaron “en una hermosa escuela que el año próximo va a cumplir 100 años, es decir que tiene toda una historia. Eso es lo lindo de las escuelas más viejas, sobre todo en las localidades pequeñas como Villa Trinidad, donde las familias se conocen y recuerdan las cosas que fueron pasando a lo largo de los años”, expresó.

“Es una alegría llegar a un pueblo como Villa Trinidad, en el departamento San Cristóbal, donde junto con el senador Michlig hemos trabajado mucho para llevar a cabo obras y proyectos muy importantes que se fueron concretando durante estos cuatro años”, detalló.

Posteriormente Claudia Defagot, directora de la escuela Nº 416, resaltó que "es poco común tener en el patio de nuestra escuela a la autoridad máxima de la provincia. Le agradezco al gobernador este tiempo que nos está dedicando y que nos esté visitando en nuestra escuela".



CURUPAITY

Lifschitz entregó cinco viviendas sociales premoldeadas, inscriptas en el marco del convenio de emergencia habitacional y gestión entre el gobierno provincial y la comuna de Curupaity. "Hoy estamos inaugurando cinco viviendas sociales pensadas para familias que necesitan el techo propio, tienen derecho a tenerlo y muchas veces no pueden por sí solas; ni siquiera a veces la comuna puede resolverlo y necesita la presencia del gobierno provincial".

"De la misma manera, lo hemos hecho en toda la provincia: más de 4500 unidades habitacionales inauguramos en estos cuatro años. Además, hemos entregado más de 5 mil lotes con servicios e infraestructura para aquellas familias que puedan construir sus propias viviendas y nos hemos ocupado de regularizar la situación de las familias que tenían una vivienda pero no tenían la escritura, entregando en este tiempo más de 20 mil títulos de propiedad".

El gobernador destacó "que en estos cuatro años empezamos y terminamos 1300 obras en todo el territorio provincial, con más de 100 mil millones de pesos de inversión".

Luego, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michilg, expresó su "satisfacción porque estas viviendas son un hecho, el gobierno provincial cumplió con la palabra empeñada. Las viviendas están aquí para que las disfruten los adjudicatarios. A partir de este momento, cinco familias de Curupaty van a tener un techo propio y digno.

"Si a esto le sumamos el sistema educativo, lo que hacemos en salud, el trabajo de la comuna y de las instituciones, a pesar de las dificultades tenemos un futuro promisorio para todos", concluyó.

Por su parte, la presidenta comunal local, Bibiana Protti, manifestó que “hoy es un día muy especial para nosotros, ya que Curupaity tiene 129 años y es la cuarta vez que nos vista un gobernador. Además, tenemos la alegría de inaugurar cinco viviendas para cinco familias que, a partir de hoy, van a tener sus casas propias”.



MONIGOTES

El gobernador inauguró el Natatorio Comunal de Monigotes, construido mediante el programa Buenas Prácticas, con un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de $ 200.000, así como también la nueva iluminación led que se instaló a través del Programa de Infraestructura para la Seguridad Vial en Gobiernos Locales.

"Entendemos que la política está orientada a dar solución efectiva a los problemas de los ciudadanos y, fundamentalmente, a construir las bases de un futuro mejor. A eso nos hemos dedicado a lo largo de estos años, impulsando proyectos y obras en todo el territorio provincial que mejoran la vida en cada una de las localidades", destacó Lifschitz.

"Verificar que las obras se han concretado, que son disfrutadas por los vecinos y que han mejorado las condiciones de vida de todos, obviamente es un reconocimiento importante", concluyó.

A su turno, el senador departamental Felipe Michlig, agradeció la presencia del gobernador y destacó que “Monigotes será la localidad número 26 que va a tener natatorio en el departamento San Cristóbal. Es un gran logro porque hace dos años solo teníamos 13 comunidades con piletas”.

Finalmente el presidente comunal de Monigotes, Marcelo Gerosa, aseveró que la inauguración del natatorio “es algo histórico para nosotros” y agradeció al gobernador “por los cuatro años de gestión, en los que siempre hemos sido escuchados”.



PALACIOS

El gobernador entregó tres viviendas a familias de Palacios e inauguró la instalación de 50 luminarias led y 10 kilómetros de ripio de la traza lechera, que benefician a la producción regional.

"En cada localidad del departamento San Cristóbal que visitamos vemos el trabajo concretado en el territorio, las obras y los proyectos que llevaron a cabo estos años y que han sido fruto del esfuerzo y el trabajo conjunto entre los presidentes comunales, el gobierno provincial y el senador Michlig para priorizar las cosas importantes y llevarlas adelante", dijo Lifschitz.

“A veces no alcanza con las buenas ideas, hace falta tener decisión política, capacidad de gestión y lograr que las cosas se concreten en un tiempo razonable, como las tres viviendas para estas familias que verán concretado el sueño del techo propio”.

"Seguiremos trabajando en los proyectos pendientes, porque hay muchas cosas por hacer todavía para que esta provincia de Santa Fe pueda seguir avanzando”, concluyó.

En tanto, el presidente comunal, Lucas Bussi, aseguró: “Es un orgullo que el gobernador esté visitando nuestro querido pueblo. Hoy nos toca la realidad de inaugurar estas viviendas y es un orgullo que me haya tocado a mí poder dárselas. Transpiramos mucho, pero al fin se llevaron a cabo”.



COLONIA BOSSI

En esa localidad, Lifschitz dejó habilitados los nuevos espacios de la plaza, como juegos saludables y gimnasio al aire libre, la senda peatonal, siete nuevas cuadras de veredas con iluminación led, 28 columnas de alumbrado público y el reciclado asfáltico en el 90% de las calles.

"Dejamos un legado de más de 1300 obras ejecutadas que se iniciaron y se terminaron, que ya se están disfrutando, como esta pequeña gran obra para Colonia Bossi. Y así ocurrió en los 365 pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe", manifestó.

"Creo que hemos cumplido en estos cuatro años: podemos visitar cada pueblo, mirarlos a los ojos y decirles que hemos cumplido con la palabra empeñada. Vendrán nuevos desafíos y ahí estaremos para seguir apuntalando el desarrollo del departamento San Cristóbal y de la provincia de Santa Fe, y seguir soñando con una Argentina mejor", finalizó.

A su turno, el senador departamental Felipe Michlig destacó que “venimos a reafirmar ese compromiso de un trabajo conjunto, fecundo, con la intención de seguir adelante para hacer realidad esta idea de vivir mejor”.

Por último, el presidente comunal, Gustavo Capella, quien recordó que hace 20 años no llegaba un gobernador a la localidad, agradeció el esfuerzo de la provincia de Santa Fe en concretar los aportes que hicieron posible la colocación de “38 luces led nuevas, 28 columnas de alumbrado público, el tendido de cables, y la colocación de aparatos de gimnasia a cielo abierto y de juegos saludables en las plazas, entre otras obras”.



CONSTANZA

Por último, el gobernador presentó los juegos saludables que serán ubicados en la plaza San Martín de Constanza y los nuevos rodados que se adquirieron mediante el Programa Equipar y el Fondo de Obras Menores. Se trata de una camioneta 4x4 cero kilómetro por un valor de $ 500.000, y un tractor por un monto de $ 1.600.000.

"Estamos celebrando la compra de equipamiento para la plaza, los juegos y equipos viales que pudo comprar la comuna. Son pequeñas cosas pero muy importantes para cada pueblo del interior de la provincia, donde viven pocas familias pero dónde se trabaja y se produce mucho", destacó Lifschitz.