Patinadoras de Almagro en el Open

Una delegación de nueve patinadoras del Club Almagro de Rafaela, a cargo de las profesoras Candela Bracamonte y Delfina Alasia, participó con resultados destacados el reciente fin de semana en el Open Internacional Buenos Aires 2019 de Patinaje Artístico, que se desarrolló en el Polideportivo San Francisco de Asís de Moreno.

En la jornada de cierre del evento organizado por el Centro Integral de Patinaje Artístico, lograron primeros puestos Sofía Morero (categoría Quinta C); Morena Raffaelli (Cuarta C 11 años); y Constanza Junges (Cuarta C 9 años); mientras que Agostina Peralta y Ana Herrera fueron segunda y tercera, respectivamente, en Primera C.

En los días anteriores, Josefina Manera obtuvo el primer puesto en la categoría Cuarta C 10 años, Angelina Longoni se ubicó cuarta en la categoría Segunda C; Lucía Ferrarese logró el primer puesto en la categoría Tercera C 10 años, mientras que Elina Denasio se ubicó tercera en la categoría Tercera C 11 años.