Apertura del taller de Marroquinería Locales 06 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La Municipalidad de Rafaela y el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA) pusieron en marcha un Taller de diseño y realización de cartucheras, mochilas, bolsos y/o carteras. El objetivo de este espacio, es brindar una alternativa ante la necesidad de capacitación para la inserción laboral y constituir un espacio de formación dirigido a personas interesadas en el oficio de la costura, en este caso, la marroquinería. Al respecto, el secretario general de SOIVA Rafaela, Marcelo Lombardo, comentó que "en los últimos años el acompañamiento del Ministerio de Trabajo de la Nación desapareció por lo cual poder sostener el funcionamiento de diferentes talleres se nos hizo realmente muy pesado porque como institución gremial no disponemos de los recursos necesarios para dictar las capacitaciones que históricamente se venían dando de manera gratuita". Ante esa realidad, agregó que "salimos a buscar colaboradores y, en ese sentido, tenemos la suerte de contar con un Estado municipal presente que rápidamente se hizo eco de la necesidad y firmamos un convenio a principios de año en el cual la Municipalidad nos ayuda. Tenemos un importante acompañamiento, no solo en fondos, sino también en el personal que nos ayuda a diseñar los programas". Por su parte, el coordinador de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Diego Peiretti, expresó: "En un momento, el apoyo a nivel nacional se cortó y, rápidamente, el intendente Luis Castellano decidió apostar los recursos a que este tipo de infraestructura no quede sin uso, que estos jóvenes puedan llevar adelante esta formación, tan importante para ellos". Por último, el funcionario destacó que "la industria textil es una oportunidad para muchas mujeres, entonces, capacitaciones de este tipo seguramente les va a dar facultades a las chicas que hoy empiezan el taller. Es una gran posibilidad para, cuando se abran oportunidades laborales, tener todas las herramientas para generar postulaciones de mano de obra calificada".