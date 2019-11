UOM: actividades sociales de fin de año Información General 06 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Como todos los años, el próximo domingo 10 de noviembre tendrá lugar una nueva edición del Té Bingo para mujeres, en esta ocasión como celebración por el Día de la Madre, el cual se llevará a cabo en el Salón Rogelio Gagliardo de la UOM en Bella Italia.

Cabe destacar que esta fue una de las numerosas actividades de carácter social que el sindicato lleva adelante, apuntando a fortalecer los vínculos entre las familias de los afiliados, además de posibilitar y promover el esparcimiento y la recreación.



Torneo de fútbol

Además, también se llevará a cabo el tradicional torneo de fútbol de fin de año. En esta oportunidad se llevará a cabo el domingo 1 de diciembre, en las instalaciones del Aero Club.

La inscripción de los equipos será hasta el día miércoles 27 de noviembre a las 20:30 horas, momento en que se realizará el sorteo en la sede gremial de Arenales 352.

Hasta ese día, los equipos participantes deberán entregar planilla y lista de buena fe. En dicha lista deberá constar el nombre de los integrantes, firma de los mismos y establecimiento al cual pertenece. esta no podrá ser modificada y sin ella no se podrá participar del torneo.

El valor de la inscripción será de $ 1000 (pesos mil) y se deberá abonar antes del sorteo. De no hacerlo no se inscribirá el equipo y no podrá participar del torneo. Los premios serán al 1º, 2º, 3º y 4º puestos. Requisitos para afiliarse: último recibo de sueldo y DNI

Algunos de los puntos a cumplir:

Los equipos deberán estar constituidos por siete jugadores y tres suplentes.

Todos los jugadores y suplentes deberán firmar planillas con recibo de sueldo donde conste cuota sindical (2,5%) al día y DNI.

Los jugadores deberán estar equipados con su camiseta, canilleras y calzado permitido zapatillas de fútbol 5.

La duración de los partidos será de 15 minutos por periodos, sin descanso y cambio de arco.

El jugador expulsado no podrá participar en el resto del campeonato.