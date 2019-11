A Inter no le alcanzó con el gol de Lautaro Deportes 06 de noviembre de 2019 Redacción Por CHAMPIONS LEAGUE

FOTO OLE CON GUSTO A POCO./ El argentino volvió a convertir, pero a su equipo le dieron vuelta el partido.

El delantero argentino Lautaro Martínez marcó en la caída de su equipo, Inter de Milán, con Borussia Dortmund por 3 a 2 como visitante tras estar 2 a 0 arriba en el primer tiempo, por la fecha 4 del grupo F de la Liga de Campeones de Europa. El ex Racing Club hizo un gran tanto, a los 5 minutos del primer tiempo, y luego estiró la ventaja el uruguayo Matías Vecino (40m. PT), aunque en el complemento aparecieron el marroquí Achraf Hakimi (6m. y 32m.) y el alemán Julian Brandt (19m.).

El conjunto milanés hizo un primer tiempo a gran nivel, en el que acorraló a su rival y con Martínez como figura se fue al descanso arriba por 2 a 0. Sin embargo, Borussia Dortmund continuó apostando por un sistema ofensivo y aprovechó el envión anímico que le dio el descuento tempranero para dar vuelta un encuentro clave en la lucha por el pase a la ronda siguiente.

Con este resultado, Inter (4 puntos) quedó complicado, ya que Borussia Dortmund (7) y Barcelona (8) lo superan y se enfrentan en la jornada venidera. Los italianos pasaron en poco más de media hora, de estar a un paso de clasificarse a estar obligados a ganar los dos próximos encuentros, el último ante Barcelona.

Barcelona, con Lionel Messi como titular, igualó antes con Slavia Praga sin goles como local, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del grupo F. Messi, integrante de la ofensiva inicial junto con el francés Antoine Griezmann y el chileno Arturo Vidal, protagonizó una polémica jugada en la que el VAR anuló un gol del trasandino luego de observar al rosarino en fuera de juego cuando iban 13 minutos del segundo tiempo.

Barcelona, de ganar en la próxima jornada contra Borussia Dortmund, de Alemania, en el estadio Camp Nou, se asegurará el pasaje a los octavos de final.



PARTIDAZO, 4 A 4

El Chelsea remontó este martes para empatar 4-4 con el Ájax en la Champions League y mantenerse al frente del Grupo H del torneo continental, empatado con el Valencia y con el equipo holandés, que acabó el partido con nueve jugadores. El festival de goles empezó con un tanto en propia puerta de Tomy Abraham a los dos minutos, que puso por delante al Ájax, aunque el Chelsea equilibró el marcador en la siguiente acción gracias a un penal Jorginho. El primer tiempo terminó con la ventaja 3-1 para los visitantes gracias a los gritos de Quincy Promes, a los 20 minutos, y un disparo al palo de Ziyech que entró tras dar en la cara del arquero Kepa Arrizabalaga, pasada la media hora de juego.

Tras el descanso, Donny Van de Beek aumentó la cuenta para los holandeses y parecía que la historia estaba sentenciada. Sin embargo, llegó la remontada del conjunto de Frank Lampard.

Azpilicueta ('63), Jorginho, otra vez de penal (‘71) y James (’74) marcaron para el Chelsea que se vio en superioridad numérica por las expulsiones de Daley Blind y Veltman. El empate aprieta la lucha por la clasificación a octavos, especialmente tras la victoria del Valencia 4-1 sobre el Lille este martes, que deja un grupo H con un triple empate a 7 puntos de Chelsea, Ájax y Valencia.



OTROS RESULTADOS

Grupo E: Liverpool 2 - Genk 1 y Nápoli 1 - Salzburgo 1.

Grupo G: Lyon 3 - Benfica 1 y Leipzig 2 - Zenit 1.

En los partidos más destacados de este miércoles, jugarán a las 14.55 Lokomotiv de Moscú vs. Juventus; a las 17 Estrella Roja vs. Tottenham; Leverkusen vs. Atlético Madrid; PSG vs. Brujas; Atalanta vs. Manchester City y Real Madrid vs. Galatasaray.