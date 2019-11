El árbitro para Atlético Deportes 06 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La Asociación del Fútbol Argentino anunció los árbitros para el próximo fin de semana, donde se disputará la 12ª fecha de la Primera Nacional. Atlético de Rafaela estará visitando a Villa Dálmine, el sábado a las 15:30 hs, con el arbitraje de Lucas Novelli.

El tandilense arbitró en un sola oportunidad a la ‘Crema’ y fue en la pasada temporada, también de visitante, y con derrota por 2-0 frente a Agropecuario en Carlos Casares.

Novelli estará acompañado por Roque Narváez y Eugenia Rocco, como sus asistentes.



Todo el programa de partidos:



Próxima fecha (12ª): Zona A: Viernes 8/11: 21.30 hs. Estudiantes (RC) vs San Martín (SJ) (Diego Ceballos). Sábado 9/11: 13.10 hs (tv). Nueva Chicago vs Estudiantes (BA) (Yael Falcón Pérez), 15.30 hs. Ferro vs Agropecuario (Fabricio Llobet), 17.30 hs. Alvarado vs Mitre (Ramiro López), 20.10 hs (tv). Platense vs Temperley (Mario Ejarque). Domingo 10/11: 14.30 hs (tv). Atlanta vs Barracas Central (Pablo Echavarría), 15.45 hs (tv). Brown (PM) vs Belgrano (Pablo Giménez), 18 hs. Ind. Rivadavia vs Dep. Morón (Mariano González).



Zona B: Viernes 8/11: 21.10 hs (tv). Sarmiento (J) vs Quilmes (Nazareno Arasa). Sábado 9/11: 15.30 hs. Villa Dálmine vs Atlético de Rafaela (Lucas Novelli), 15.30 hs. Almagro vs All Boys (Carlos Gareano), 19 hs. Instituto vs Santamarina (Carlos Gareano). Domingo 10/11: 15.30 hs. Brown (A) vs Gimnasia (Mza) (Lucas Comesaña), 18 hs San Martín (T) vs Gimnasia (J) (Pablo Dóvalo). Lunes 11/11: 15.30 hs. Riestra vs Def. de Belgrano (Leandro Rey Hilfer), 21.10 hs (tv) Chacarita vs Tigre (Adrián Franklin).