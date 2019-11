No se sacaron ventajas Deportes 06 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Tigre y Deportivo Riestra no se sacaron diferencias y empataron 0-0 en el partido que completó la undécima fecha de la Primera Nacional.

En un encuentro especial en Victoria por la probable partida de la institución de Néstor Gorosito, el Matador no logró vulnerar a un rival que también buscó los tres puntos porque quería escalar posiciones en la Zona B.

Con este empate, y con un partido menos, Tigre acumuló 13 puntos y quedó a 11 de San Martín de Tucumán, el puntero del grupo.

Riestra, por su parte, alcanzó las 17 unidades, pasó a Atlético de Rafaela en la tabla de esta zona B, y se ubicó a 7 del santo tucumano.



SE JUNTAN

CON PIPO

Este miércoles se podría definir la llegada de Pipo Gorosito a San Lorenzo. Hace rato que el "Cuervo" no consigue el funcionamiento ni los resultados deseados. En junio de 2019, en busca de enderezar el rumbo, la dirigencia del club de Boedo contrató a Juan Antonio Pizzi, que llegó con el respaldo de haber conseguido el campeonato local en 2013. Sin embargo, las ilusiones de los hinchas quedaron truncas y el DT santafesino se despidió tras dirigir sólo 13 partidos, en los que obtuvo cinco victorias, dos empates y seis derrotas. "Este es el momento más difícil desde que asumimos en el 2012", expresó Marcelo Tinelli, vicepresidente del Ciclón, a través de su cuenta de Twitter. Y tiene razón: el club está fuera del plano internacional; ya fue eliminado de la Copa Argentina, ante el humilde Estudiantes de San Luis; y en la Superliga, se encuentra en el puesto decimoquinto acumulando cuatro derrotas al hilo.

Para sobreponerse a esta situación crítica, la dirigencia comandada por Matías Lammens tiene como principal apuntado para hacerse cargo del plantel a un viejo conocido de la casa: Néstor Raúl Gorosito.