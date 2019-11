Proponen medidas para reactivar el consumo Nacionales 06 de noviembre de 2019 Redacción Por COMERCIOS Y SUPERMERCADOS

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Empresarios del sector supermercadista, el comercio y las pymes plantearon que el próximo gobierno debe convocar a un acuerdo social para frenar la inflación y fortalecer el mercado interno. El secretario general de la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Residentes Chinos, Miguel Calvete, sostuvo que "para frenar la inflación hace falta un acuerdo social, con la participación de todos los sectores".

"Además un acuerdo en el que si los precios aumentan 0,5% los salarios deben mejorar un 1%, a modo de ejemplo, para ir recuperando el poder adquisitivo de los sueldos", señaló. En declaraciones a NA, Calvete dijo que "se debe determinar una canasta básica de alimentos de productos y no categorías, porque eso se presta a la distorsión".

Calvete pidió "convocar a pymes regionales y no depender tanto de las grandes compañías que son las cartelizadoras de precios".

Dijo que las pymes "deben aportar a los artículos de una canasta básica porque tienen precios inferiores en un 30% al de las grandes empresas, y les permitirá posicionarse en las góndolas y reactivarán las economías regionales".

"Debe haber una real quita del IVA, desde su origen en la industria, no como ahora que se aplicó en forma errónea, genera más inflación y permitió una ganancia adicional a las empresas".

Para el sector supermercadista Calvete, hace falta una pesificación de tarifas y "acordar reglas laborales y tributarias acorde para cada sector, porque hoy un gran compañía tiene menos impuestos que las beneficia frente a las pequeñas empresas".

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicio (CAC) señaló "deberá haber mayor fomento a la inversión propiciando el crecimiento sostenido sin las distorsiones de precios observadas en el pasado".

Para la CAC, para la recuperación del consumo en el corto plazo deben estabilizarse los precios, restablecer la confianza del consumidor y ampliar los programas Ahora 12 a más rubros manteniendo los diferenciales de tasa.

La central empresarial pidió disminuir plazos de acreditación de las tarjetas de crédito y débito para abaratar los costos, bajar impuestos, prorrogar la rebaja de IVA para productos de la canasta básica y restablecer la devolución general de IVA.

El vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Pedro Cascales, pidió orientar el consumo a través del pago con tarjeta de débito, y al consumidor incentivarlo con devolución parcial del IVA de sus compras, lo que le generaría un ahorro.

En declaraciones al portal de Ambito.com, Cascales propuso impulsar los planes de financiación Ahora 12 con "tasas de interés promocionales, que ya demostraron ser un mecanismo que genera mayor actividad y consumo".

En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Emanuel Poletto, propuso reducir la tasa de interés del Programa Ahora 12 para potenciar la producción y el consumo de bienes locales.

También pidió apoyar las campañas como la "Noche de las Jugueterías", con promociones y descuentos aplicables a juguetes de fabricación nacional con bancos públicos como el Nación y el Provincia.

Por su parte, la Fundación Protejer se mostró partidaria de firmar un acuerdo económico y social para "dar previsibilidad a precios de alimentos de primera necesidad, tarifas, salarios y rentabilidad, entre otros, que contengan la inflación con un techo razonable e impulsar el consumo con los programas de Ahora 12 con tasas preferenciales.

A su turno, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, propuso "pesificar la energía porque la dolarización en naftas y electricidad provoca presión sobre la inflación de costos e impacta en los precios de productos de primera necesidad".

También pidió disminuir impuestos que deben afrontar las pymes, ya que traen aparejados costos administrativos que son improductivos para el normal funcionamiento de la actividad que permitirá salir del ahogamiento que atraviesa la industria. .