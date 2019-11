En México, Fernández se encontró con Correa Nacionales 06 de noviembre de 2019 Redacción Por APUESTAS AL GRUPO DE PUEBLA

FOTO NA AGENDA EN MEXICO. Fernández saluda al poderoso empresario, Carlos Slim.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente electo, Alberto Fernández, se encontró ayer en la ciudad de México con Rafael Correa, en el marco de un ciclo de entrevistas televisivas que lleva adelante el ex mandatario ecuatoriano, quien también impulsa el flamante "Grupo de Puebla", un foro de líderes latinoamericanos progresistas.

Tras entrevistarse ayer en el Palacio Nacional con el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y este martes con Correa, la agenda de actividades del dirigente peronista continuaba este martes por la noche con una conferencia magistral a su cargo, titulada "Desafíos de América Latina", en en el Antiguo Colegio de San Ildefonso organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Correa, que reside junto a su familia en Bélgica, viajó especialmente a México para grabar un capítulo de su programa de entrevistas televisivas con Fernández como invitado, cuyo triunfo electoral definió como un "vendaval de esperanza" para América Latina.

Tanto el ecuatoriano como el argentino se hospedan en el mismo hotel, Camino Real, y el encuentro entre ambos fue gestado por el ex candidato presidencial de Chile Marco Enríquez Ominami, uno de los fundadores del Grupo de Puebla.

Al igual que Fernández, Correa integra el Grupo de Puebla, el foro de líderes progresistas de América Latina de reciente aparición, que nació en contraposición al "Grupo de Lima", donde confluyen gobernantes de orientación más liberal.

El ecuatoriano fue invitado al encuentro del Grupo de Puebla que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires entre el 8 y el 10 de noviembre (se desconoce si será de la partida).

En reiteradas ocasiones, Fernández defendió a Correa de las acusaciones de corrupción en su contra, e indicó que junto a Cristina Kirchner y Lula Da Silva son víctimas del fenómeno de persecución judicial denominado "lawfare", a su criterio, busca anular políticamente a los líderes que son críticos del neoliberalismo.

Correa es uno de los dirigentes latinoamericanos que defiende al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de los fuertes cuestionamientos que recibe por la crisis política y social que enfrenta ese país desde hace varios años.

El Grupo de Puebla, que también integra el ecuatoriano, reúne a los líderes regionales que buscan hacer frente al "neoliberalismo" a través del impulso al "progresismo", al tiempo que pretende que la situación venezolana sea resuelta pacíficamente, sin una intervención directa de otros Estados ni con un bloqueo económico.

"El Grupo de Puebla es un grupo que yo mismo impulsé mucho antes de ser candidato, y que empezamos a trabajar con Marco Enríquez-Ominami desde Chile", confirmó Fernández durante una conferencia de prensa que ofreció el lunes al término de su reunión con López Obrador.

El encuentro de este Grupo en Buenos Aires contará con la presencia de Fernández, de la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, el ex mandatario colombiano Ernesto Samper, el excandidato presidencial brasileño Fernando Haddad y el el chileno exsecretario general de la OEA José Miguel Insulza.

También están invitados el ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica, el candidato presidencial del Frente Amplio de ese país, Daniel Martínez, el ex presidente paraguayo Fernando Lugo, y el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. .