Programando la definición Deportes 06 de noviembre de 2019 Redacción Por El 9 jugará el viernes y Ferro el domingo. Aún se debe confirmar: Sportivo vs Peñarol, no tiene día ni horario.

Anoche tuvo lugar la habitual reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol y se reprogramaron los encuentros suspendidos del fin de semana, por las lluvias.

Sin dudas que la principal atención se la llevó la Primera A, con la definición del Clausura. No hubo acuerdo total y aún resta saber cuándo y en que estadio jugará Sportivo Norte. El ‘Negro’ se debe enfrentar con Peñarol y si bien en un primer momento iba a jugar en cancha de Ben Hur, el ‘Lobo’ debe recibir a Libertad; tras dicha imposibilidad, el predio del Autódromo fue el escenario brindado, todo fue marcha atrás por disputarse carreras.

Sportivo tiene tiempo hasta el jueves al medio día para informar donde y cuando va a jugar.

Recordando que en ningún lugar del reglamento indica que la última fecha debe ir en el mismo día y horario, Unión y 9 de Julio (el León escolta de Ferro a sólo un punto) jugarán el viernes a las 21:30 hs.

Ferrocarril del Estado, único líder, estará recibiendo a Argentino Quilmes el domingo a las 16 hs, en barrio Los Nogales.



Así van los encuentros pendientes:

Viernes 8/11: 21.30hs (Reservas 20 hs): Unión de Sunchales vs 9 de Julio; Domingo 10/11: 16.00hs (Reserva 14.30hs): Ferrocarril del Estado vs Argentino Quilmes, Ben Hur vs Deportivo Libertad. Pendiente: Sportivo Norte vs Peñarol



PRIMERA B

En primer lugar se realizó el sorteo de la localía de la semifinal de Reserva de la Zona Sur, entre Sp. Santa Clara vs Bochazo. El primer encuentro se disputará en Santa Clara, el próximo domingo a las 16 hs.

Luego, se procede a programar los partidos de Semifinales de la Zona Norte, que irán todo el próximo domingo a las 16 hs. Independiente Ataliva vs Deportivo Aldao. Reserva, 14:30 hs: Dep. Bella Italia vs Moreno de Lehmann. Y en Primera y Reserva lo harán Sportivo Roca e Independiente San Cristóbal.