Los árbitros de la fecha 13 Deportes 06 de noviembre de 2019 Redacción Por SUPERLIGA

La AFA designó los jueces de la próxima fecha, la 13ª de la Superliga: Patricio Loustau estará en Vélez vs. Boca; Fernando Echenique en River vs. Central. Mauro Vigliano, que no expulsó a Delgado por una terrible patada a Torrén en Defensa vs. Argentinos, no figura.

Viernes 8/11: 19.00 Estudiantes – Talleres (Fernando Espinoza), 21.10 Unión - Atlético Tucumán (Néstor Pitana). Sábado 9/11: 15.30 Lanús – Banfield (Facundo Tello), 17.45 San Lorenzo – Argentinos (Nicolás Lamolina), 20.00 Godoy Cruz – Independiente (Ariel Penel), 21.10 Central Córdoba – Patronato (Andrés Merlos). Domingo 10/11: 11.00 River - Rosario Central (Fernando Echenique), 13.15 Aldosivi – Gimnasia (Darío Herrera), 15.30 Newell's - Defensa y Justicia (Diego Abal), 17.45 Racing – Huracán (Fernando Rapallini), 20.00 Vélez - Boca (Patricio Loustau).