Un peatón falleció atropellado en autopista Policiales 06 de noviembre de 2019

FOTO LA CAPITAL TRIPLE CHOQUE. Un Renault Logan blanco quedó aplastado en el medio haciendo equilibrio.

La Subcomisaría 22a de la ciudad de Rosario, tiene a cargo las primeras actuaciones relacionadas con un accidente de tránsito sucedido en el Km 299 de la autopista Rosario – Córdoba.

En ese lugar y por causas que se tratan de determinar, un automóvil Chevrolet Prisma conducido por un hombre de 35 años colisionó a un peatón.

La víctima fue trasladada al Hospital Clemente Álvarez (HECA) de Rosario con diagnóstico de politraumatismos graves con pronóstico reservado.

Pese a los esfuerzos de los médicos, horas después se produjo el fallecimiento del mismo por las múltiples heridas causadas por el impacto.



TRIPLE CHOQUE

Por otra parte, tres vehículos que ingresaban a la ciudad de Rosario por la autopista a Córdoba protagonizaron un espectacular choque en cadena en el viaducto Ernesto Che Guevara, en el ingreso a la ciudad por avenida Pellegrini, publicó en la víspera La Capital.

Uno de los automóviles quedó aplastado entre los otros dos, con el tren delantero sobre el piso y las ruedas traseras elevadas casi de manera vertical -como se observa en la fotografía-.

El choque fue protagonizado por un vehículo Hyundai gris, un Volkswagen Suran blanco y un Renault Logan blanco que fue el que quedó aplastado en el medio haciendo equilibrio.

Si bien el impacto en cadena generó conmoción por cómo quedaron encimados los automóviles, no hubo ningún herido, de hecho los conductores estaban conversando al costado de la autopista, aguardando el arribo de las grúas.

El ocupante del primer vehículo, el Hyundai gris, relató que, "fue un accidente con suerte, lo que sucedió es que la señora que manejaba desconocía el límite de velocidad en esta zona, es que el que no conoce sigue de largo y no baja la velocidad", contó al programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho.

"Quiero dejar bien en claro que el sol no tuvo nada que ver, la señora tuvo un descuido y no pudo frenar por la velocidad, yo estaba casi frenado, y en eso se escucha como una explosión que es el choque con el auto que se sube encima del mío", dijo.



10 HERIDOS

EN SANTA FE

Un colectivo de pasajeros de media distancia perdió el control ayer por la tarde mientras circulaba por Av. de la Constitución, ex Mar Argentino, mano hacia Santa Fe, a la altura del club "El Quillá".

El coche -según consignó radio LT10 de la capital provincial-, perteneciente a la empresa Tata Rápido cumplía el trayecto Rosario-Santa Fe. El vuelco dejó como saldo 10 heridos, entre ellos un menor de edad que fue derivado al hospital de Niños "Orlando Alassia".

En tanto, las demás unidades médicas trasladaron a los adultos heridos hacia el hospital Cullen. Según precisó el director del nosocomio, Juan Pablo Poletti, "hay cuatro heridos graves, y el resto traumatismos de menos complejidad".