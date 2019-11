Recibieron sus diplomas las autoridades electas

Sin la presencia del binomio gubernamental electo, ni del actual Gobernador que debía recibir su diploma de diputado provincial, las más de 2400 personas electas el 16 de junio en cada uno de los cargos electivos de toda la Provincia recibieron ayer sus pergaminos en el Centro Cultural Provincial.

Omar Perotti decidió no asistir (como otros tantos de todo el territorio que retirarán sus diplomas en la Secretaria Electoral) “por razones de agenda con equipos técnicos” según deslizaron sus colaboradores, mientras que la Vicegobernadora electa Alejandra Rodenas se está reponiendo de una intervención quirúrgica. El Gobernador Miguel Lifschitz estaba de gira por distintas localidades de los Departamentos Castellanos y Las Colonias.

De tal manera, en ausencia del trinomio más importante de la política santafesina, fue la diputada electa Amalia Granata quien concitó la atención de los presentes, pero tras la foto de rigor con los seis integrantes de su futuro bloque parlamentario, la mediática diputada partió raudamente hacia Capital Federal para cumplir con sus compromisos laborales, los cuales dejará (con la excepción de su programa en Radio Mitre de los sábados) apenas asuma su banca.

Oscar “Cachi” Martínez volverá a la Cámara de Diputados, después de 27 años de haber sido el diputado más joven en la historia del Cuerpo (tenía 23 años) cuando juró en 1994 en lugar de Angel Baltuzzi, quien había renunciado a su banca para ocupar un cargo en el Ministerio de Trabajo de la Nación. A Martínez se lo vio departiendo de manera entusiasta con las diputadas santafesinas Natalia Armas y Betina Florito del bloque de Amalia Granata; “es que trabajamos juntos por la causas de las dos vidas”, sinceró “Cachi”.

Por su parte, preocupado junto su madrina política Lucila Lehmann (Espacio Carrió) se lo advirtió al diputado electo por Cambiemos Sebastián Julierac, cuya banca será observada por el Cuerpo, en virtud de un reclamo de la actual diputada Cecira Arcando (Partido FE), quien quedó como primer suplente de un futuro bloque de cinco miembros en el cual asoma una sola mujer (Ximena Sola) y va por el cumplimiento de la paridad.

Los jóvenes intendentes de Santa Fe Emilio Jatón, y Rosario Pablo Javkin, se confundieron en un abrazo tras recibir sus diplomas. Ambos ya habían compartido un café a solas en esta capital hace un par de semanas, antes de participar de una cumbre del “futuro nuevo” FPCyS.

Un párrafo aparte para el hemiciclo senatorial, que tendrá entre sus 19 miembros a 16 reelectos, algunos de ellos por sexta vez, caso el representante del Departamento San Cristóbal Felipe Michlig, quien pasa a ser uno de los legisladores de mayor antigüedad en la Cámara de manera ininterrumpida.

Se advirtió la presencia de diputados peronistas - actuales y electos - que podrían ser convocados por Omar Perotti para ocupar algún cargo en el gabinete, mientras un legislador municipal rosarino que vino a saludar a sus compañeros de militancia, aguarda también una llamada en tal sentido.

En definitiva, saludos, efusividades, clima de fiesta de la democracia y primeros cafés políticos en los bares de la zona, atentos a los difíciles tiempos por venir en una nueva era política provincial y nacional, sobrecargada de ansiedades.



LOS RAFAELINOS TAMBIÉN

Los nuevos concejales de la ciudad (Lisandro Mársico, Juan Senn, Brenda Vimo, Miguel Destéfani) también recibieron su diploma ayer, al igual que el Intendente de la ciudad, Luis Castellano (nuevamente reelecto), cómo así también el senador departamental Alcides Calvo y el Diputado Electo de la provincia de Santa Fe, Juan Argarañaz. El que estuvo ausente fue Germán Botero, que ocupará una banca en el concejo de la ciudad.

Al término del acto, las autoridades locales se juntaron para la foto, con mucha alegría de haber recibido la mención.

Tras el evento, el Intendente dijo que “es un paso simbólico, institucional e importante. En lo personal es muy trascendente porque ser Intendente de Rafaela por tercera vez consecutiva es un orgullo y un honor que los rafaelinos me dan. Venir a buscar el diploma y estar preparándome para el tercer mandato es una enorme responsabilidad. Estamos atravesando un momento complejo pero tenemos toda la ilusión, la fuerza, las ganas para salir adelante”, mencionó.

Además, remarcó que “por el momento crítico en el que estamos, y si miramos la coyuntura, debería decir que este es el mandato más difícil, pero me ilusiona mucho la condición política, que Omar Perotti sea Gobernador de la Provincia, que Alberto Fernández sea Presidente, que podamos trabajar en forma conjunta, que Rafaela pueda tener lo que se le vino relegando durante mucho tiempo cuando gobernó el socialismo, que varios de los temas que están pendientes puedan encarrilarse, sé que no va a ser sencillo, pero que podamos sentarnos en una mesa para discutir cara a cara los temas de la ciudad, de la región, que se termine con la idea centralizada de gobierno y que los municipios y comunas volvamos a tener el protagonismo que necesitamos y, fundamentalmente, poner el eje en la seguridad porque es el gran desafío que tiene el próximo Gobernador y que tenemos cada uno de los representantes en el territorio. Estoy ilusionado con todo esto, a pesar de que la coyuntura es muy compleja”, afirmó Castellano.