Alberto Fernández quiere relanzar el compromiso bilateral con México

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Tras ser recibido por el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, Alberto Fernández, celebró el compromiso de "relanzar" los lazos comerciales y políticos con México en el marco de la crisis que golpea a la economía doméstica.

Dio a entender, además, que bajo su gestión Argentina se alineará en el "Grupo de Puebla", un foro de líderes progresistas de América Latina que contrasta con la orientación ideológica del Grupo de Lima.

En una concurrida conferencia de prensa que ofreció en el Palacio Nacional de México, al término de su reunión con el presidente mexicano, Fernández comentó que en la conversación ambos sostuvieron "la necesidad de profundizar el vínculo" a nivel político y económico entre ambos países.

Fernández lamentó que en las últimas décadas se fue deteriorando la vinculación comercial con México, al punto que reconoció que en la actualidad dicha integración es "débil", pero valoró la "comprensión" de López Obrador acerca de la necesidad argentina de potenciar las exportaciones y atraer inversiones mexicanas para recuperar el crecimiento económico.

El mandatario electo argentino detalló que en las conversaciones se habló de promover la exportación de carne, de autopartes y de porotos negros, entre otros productos.

"Es un encuentro que no tengo ninguna duda que va a fortalecer el vínculo. Es un gran punto de arranque, me voy convencido de que tenemos mucho por delante", señaló el mandatario electo, que valoró la "comunión de ideas y conceptos de cómo ver el mundo" entre López Obrador y él.

Para graficar esa coincidencia ideológica, Fernández aludió a la visión en común sobre las crisis en Chile y Ecuador, países sacudidos por fuertes manifestaciones callejeras de protesta a raíz de las brechas sociales existentes.

Consultado sobre si impulsará el alineamiento de su Gobierno en el llamado "Grupo de Puebla", un nuevo eje de que reúne a gobernantes y líderes latinoamericanos de orientación progresista, Fernández dio a entender que efectivamente eso sucederá.

"El Grupo de Puebla precede largamente a mi candidatura a presidente. Es la búsqueda de integrar canales de comunicación y de trabajo entre dirigentes de toda América Latina con una mirada progresista y en respeto a la institucionalidad y la democracia", comentó.

Al respecto, aclaró que no buscará rivalizar con el Grupo de Lima sino que simplemente buscará sumar masa crítica para "plantear alternativas a lo que ha imperado en los últimos años en países como Argentina", y "promover políticas que presten atención a los que han quedado desamparados".

Durante la cumbre, Fernández estuvo acompañado por la economista Cecilia Todesca y por el diputado nacional Felipe Solá, quien suena como probable canciller del futuro gobierno del Frente de Todos.

En el tramo final de la conferencia de prensa, el ex jefe de Gabinete dijo se mostró confiado en que el vínculo con Estados Unidos será "muy bueno" a la luz de la charla que mantuvo con el presidente Donald Trump, y reveló que recibió una invitación para visitar Chile en los próximos días.