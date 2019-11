El dólar comenzó la semana estable

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El dólar oficial cotizó ayer a $58,24 comprador y a $63,33 vendedor, dos centavos por debajo del viernes último, mientras el negociado en el mercado paralelo achicó al 3,4% la brecha tras retroceder dos pesos.

Según informó el Banco Central, la moneda norteamericana se ofreció a $63,45 en el Banco Nación; $65 en el Banco Macro; $63,50 en el Banco Galicia y la menor cotización se verificó en el Credicoop a $62,99.

En el circuito ilegal, se achicó la diferencia con el dólar oficial, por lo que el "blue" se consiguió a $65,50, dos pesos menos que el viernes, a una semana de las elecciones generales y de la puesta en marcha del nuevo cepo cambiario.

El dólar CCL (contado con liquidación), utilizado para la compra de títulos en dólares registró una baja de 97 centavos y operó a $79,03, con lo que la brecha con el mayorista se ubicó en el 32,4%.

El clima de incertidumbre política y en medio del proceso electoral el dólar había acumulado en octubre un aumento de $7,75 a raíz de un fuerte incremento de la demanda.

En el mercado mayorista, donde operan grandes jugadores y el Banco Central, el dólar terminó a $ 59,70, cinco centavos debajo de los valores registrados en el final del viernes pasado.

El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 364,6 millones, sin registrarse operaciones en el segmento de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE).

La tasa de política monetaria determinada por las Leliq quedó en 65,934%, mientras que el monto total adjudicado ascendió a $ 204.328 millones, lo que significó una contracción de 31.506 millones de pesos.

Según se informó, el volumen rondó los u$s 250 millones, una suma que lo analistas consideraron moderada en el primer día de la semana.



SUBIO LA BOLSA

Las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subieron un 3,13% con el indicador Merval a 36.862,86 puntos.

Los papeles del Grupo Financiero Valores Sociedad Anónima saltaron 7,46%, seguidos por los de Mirgor y el Grupo Supervielle, con mejoras de 6,81% y 5,65%, respectivamente.

El denominado Riesgo País que elabora la banca JP Morgan no mostró cambios y se ubicó ayer en los 2.275 puntos.