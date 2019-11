Bajaron las importaciones y exportaciones en Rafaela

El IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos) dio a conocer los registros de las importaciones y exportaciones por aduanas, dentro de la provincia de Santa Fe, durante el mes de agosto y los primeros 8 meses de 2019. En cuanto a la Aduana de Rafaela, marcó una merma en las importaciones de 13,4% en agosto del corriente año y un 23,8% respecto al mismo mes del 2018. En tanto, la aduana rafaelina exportó por 26,6 millones de dólares, 17,6% por debajo de lo registrado durante el mismo mes del año anterior, habiendo una variación negativa en el acumulado del año en un 12,2%. Además, los productos más importados fueron máquinas y aparatos, mientras que los productos lácteos fue el principal rubro exportado.



IMPORTACIONES

En cuanto a las importaciones registradas en las cinco aduanas en funcionamiento en la provincia de Santa Fe (San Lorenzo, Rosario, Villa Constitución, Santa Fe y Rafaela) alcanzaron un valor de U$S 279,8 millones en agosto del corriente año, lo que implicó una caída de 49,3% respecto del mismo mes del año anterior. En los primeros ocho meses se registraron importaciones por un total de U$S 2.996,5 millones, un 19,6% por debajo del mismo período de 2018. La Aduana de San Lorenzo es la más importante en términos de valores importados, desde donde ingresaron productos por U$S 112,1 millones durante el mes de agosto, un 66,7% menor a lo registrado en igual mes de 2018. El acumulado a agosto de esta aduana presenta un decremento interanual de 7,5%. Segunda en importancia se ubica la Aduana de Rosario, que registra una caída interanual de 24,0% en las importaciones del mes de agosto, mientras que en los primeros ocho meses la merma fue de 31,7%. Luego se ubican las Aduanas de Villa Constitución, con una baja de 1,7% en agosto y 24,2% en los primeros ocho meses del año; Santa Fe, con una caída de 43,2% en agosto y de 23,3% en el acumulado; y Rafaela, con una baja de 13,4% y 23,8% respectivamente. Desde la última caída interanual de las importaciones provinciales, en 2015, las compras al exterior han aumentado consecutivamente hasta alcanzar un incremento de 148,9% en 2018 respecto de ese momento.

Secciones y productos: en la Aduana de San Lorenzo la principal sección de importación es Productos del reino vegetal, compuesta principalmente de porotos de soja. Luego se ubicó Productos minerales, donde los principales productos fueron “Gas oil” y gasolinas excluidas de aviación. La principal sección de importación de la Aduana de Rosario es Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o de reproducción de sonido e imágenes, compuesta fundamentalmente por partes de máquinas agrícolas y electrodos de carbón utilizados en hornos eléctricos. Segunda en importancia se ubica la sección de Productos del reino vegetal, cuyo principal producto es porotos de soja. El principal producto de la tercera sección de importación, Material de transporte, fue vehículos para transporte menor o igual a 6 personas. En la Aduana de Villa Constitución se destaca aglomerados de hierro por proceso de “pelletización”, en la sección de Productos minerales. En las Aduanas de Santa Fe y Rafaela, la sección de importación de mayores valores es Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o de reproducción de sonido e imágenes, siendo los principales productos robotes de soldar, total o parcialmente automáticos para Santa Fe y partes de bombas para líquidos para Rafaela. El principal producto importado por todas las aduanas de la Provincia es Porotos de soja, representando el 48,8% de las importaciones provinciales en los primeros ocho meses del año. Siguiendo en importancia se ubica Gasoleo (“gas oil”), con una participación del 4,5% del total. El tercer producto fue Aglomerados de hierro por proceso de “pelletización”, que conforma el 3,3% de las importaciones de la Provincia. Paraguay fue el principal origen de las importaciones provinciales en los primeros ocho meses del año, desde donde se importaron productos por U$S 1.081,3 millones, lo que representa un decremento interanual de 19,8%. El 36,1% de las importaciones por aduanas de la Provincia provino de este país. Brasil se situó en el segundo lugar, concentrando el 21,0% de las compras al exterior. Las importaciones desde este país cayeron 44,1% en términos interanuales. Tercero se ubicó Estados Unidos, con una participación del 19,1% del total.



EXPORTACIONES

En cuanto a las exportaciones, en el mes de agosto de 2019, el valor de las exportaciones por aduana de origen de la provincia de Santa Fe alcanzó U$S 2.025,8 millones, lo que representa un incremento de 8,6% respecto del mismo mes del año anterior. El acumulado de los primeros ocho meses del año, arrojó un saldo exportado de U$S 16.170,1 millones, lo que significó un incremento de 7,5% respecto de igual período del año anterior. Las exportaciones del mes de agosto con registro en la Aduana de San Lorenzo fueron de U$S 1.429,5 millones, siendo la aduana más importante de la Provincia en términos de valores exportados. Se observa una suba de 13,4% respecto de agosto de 2018. En los primeros ocho meses, se registró una variación positiva del 6,9%. En la Aduana de Rosario se registraron exportaciones por U$S 464,0 millones en el mes de agosto, representando una disminución interanual de 7,0%. Si observamos el acumulado a agosto, la suba es de 10,5% respecto de igual período del año anterior. Las ventas externas con origen en la Aduana de Santa Fe en agosto fueron de U$S 57,5 millones. Las mismas mostraron una suba interanual de 9,8%. Los primeros ocho meses cerraron con una disminución de 4,9% en las exportaciones por esta Aduana. La Aduana de Villa Constitución registró en agosto envíos por U$S 51,1 millones, lo que representa un 103,5% más que en igual mes de 2018. Los primeros ocho meses registran una suba interanual del 31,4%. En agosto se registraron exportaciones en la Aduana de Rafaela por U$S 23,6 millones, 17,6% por debajo de lo registrado en el mismo mes del año anterior. En los primeros ocho meses, la variación es negativa en un 12,2%. Del total de exportaciones con registro de origen en la provincia de Santa Fe, el 70,6% fue registrado en la Aduana de San Lorenzo en agosto, principal aduana de la Provincia. En segundo lugar se ubicó Rosario con el 22,9% de los registros; seguida por Santa Fe, 2,8%; Villa Constitución, 2,5 %; y Rafaela, 1,2%.

Rubros: las exportaciones por origen de la provincia de Santa Fe, según rubros en la Aduana de San Lorenzo los principales productos exportados fueron harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia), maíz en grano (Cereales) y aceite de soja en bruto (Grasas y aceites). Las exportaciones con origen en la Aduana de Rosario tuvieron entre sus principales productos maíz en grano (Cereales), harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia), y aceite de soja en bruto (Grasas y aceites). En la Aduana de Santa Fe el principal producto exportado fue carne de la especie bovina deshuesada, congelada (Carnes). Siguieron en importancia leche entera en polvo y mozzarella (Productos lácteos), alimento para perros o gatos acondicionado para la venta al por menor (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia). En los registros de la Aduana de Villa Constitución, el rubro más importante fue Carnes, compuesto principalmente por carne de la especie bovina deshuesada congelada. Siguieron en importancia plomo excluido refinado y artículos de uso domésticos y sus partes de aluminio (Metales comunes y sus manufacturas) y maíz en grano (Cereales). En la Aduana de Rafaela, el principal rubro exportado fue Productos lácteos, compuesto principalmente por mozzarella. Siguieron en importancia válvulas para admisión o escape para motores de émbolo, de explosión (Máquinas y aparatos, material eléctrico) y manufacturas de hierro o acero (Metales comunes y sus manufacturas).

Las exportaciones con registro en la Aduana de San Lorenzo en los primeros ocho meses del año, tuvieron salida por la misma aduana casi en su totalidad, 98,0%. El resto de las exportaciones salieron por las aduanas de Mendoza, Buenos Aires, Paso de los Libres y Gualeguaychú, entre otras. En el caso de la Aduana de Rosario, el 84,5% de las exportaciones registradas dejaron el país por la misma aduana en los primeros ocho meses del año. Siguieron en importancia las aduanas de Buenos Aires, Paso de los Libres, San Javier y Santo Tomé. Las exportaciones en los primeros ocho meses del año, con origen en la Aduana de Villa Constitución dejaron el país principalmente por la misma aduana, representando el 34,4%. Siguieron en importancia las aduanas de Buenos Aires, Rosario, Paso de los Libres y Gualeguaychú. La mayoría de las exportaciones registradas en la Aduana de Rafaela salieron por la aduana de Buenos Aires, 56,3%, siguiendo las aduanas de Mendoza, Paso de los Libres, Iguazú y Clorinda, entre otras.