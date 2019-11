Una definición que se hace esperar Deportes 05 de noviembre de 2019 Redacción Por La lluvia del sábado hizo postergar los encuentros de la última fecha del Clausura, los cuales podrían definir al campeón. Conocé qué pasa si se da un empate en la primera colocación. Si el ganador de esta segunda rueda del oficial no es 9 de Julio, que ya tiene el Apertura, habrá cuadrangular para definir el mejor Absoluto de la temporada 2019.

Los equipos que pelean por el título son tres: Ferrocarril del Estado (27 puntos), 9 de Julio (26) y Sportivo Norte (25). Al torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol le quedan horas. Este martes se sabrá cuando se jugarán los encuentros que restan, algunos ya lo hicieron de manera adelantada. Todo indica que será el próximo domingo 10 de noviembre.

Ferro debe medirse con Argentino Quilmes, Sportivo con Peñarol, cotejo que irá en cancha de Ben Hur, y 9 de Julio debe ir a Sunchales a casa de Unión.

El elenco de barrio Los Nogales depende de sí mismo para dar la vuelta, pero en caso de no ganar se podría dar un empate entre dos equipos en el primer lugar. Esto obligaría a tener que jugar, a las 72hs y en cancha neutral, un partido de desempate entre estos dos equipos involucrados.

Si el campeón llegara a ser 9 de Julio, ya se quedó con el Apertura, el ‘León’ se consagrará automáticamente campeón Absoluto 2019, de lo contrario, si el torneo queda en manos de Ferro o Sportivo, habrá un cuadrangular final para definir al mejor de la temporada.

Dicho petit-torneo lo jugarán el campeón del Apertura y del Clausura más el tercero y cuarto de la sumatoria general.



Los que ya jugaron: Atlético de Rafaela 0 vs Brown de San Vicente 2, Florida de Clucellas 1 vs Deportivo Ramona 2, Talleres de María Juana 0 vs Deportivo Tacural 2. Los que faltan: Ferrocarril del Estado vs Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs Peñarol (en Ben Hur) y Unión vs 9 de Julio, Ben Hur vs Deportivo Libertad.