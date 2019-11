Intendentes y presidentes comunales del PJ denuncian abandono de la Provincia

Intendentes y presidentes comunales del Partido Justicialista (PJ) realizaron ayer antes del mediodía un reclamo público contra el gobierno de Miguel Lifschitz por la falta de partidas económicas para atender cuestiones esenciales como la salud en pueblos y comunas del interior santafesino.

Falta de medicamentos en los centros de salud y ausencia de correspondientes a suministros de combustible para las ambulancias son algunos de los problemas que enfrentan los jefes municipales.

En ese sentido, denunciaron “la falta de respuesta del gobierno provincial, que encabeza Miguel Lifschitz” sobre la remisión de partidas de parte de la Casa Gris, situación que empaña aún más el proceso de transición.

“En nuestras localidades es vital poder contar con estos recursos, ya que el mismo gobierno que centralizó la salud de todas y todos los santafesinos, estableciendo grandes centros de salud en grandes concentraciones urbanas (Santa Fe-Rosario), además nos quita las herramientas para brindar seguridad de vida a nuestros vecinos y vecinas”, denunciaron en un comunicado.

En ese sentido, ya en conferencia detallaron que desde el mes de junio la Provincia cortó la tarjeta Visa Flota, que es la que se utiliza para cargar nafta en las ambulancias, y que las administraciones locales deben afrontar ese gasto.

Carlos Kauffman presidente comunal de Santa Rosa de Calchines señaló que el gobierno provincial había garantizado "que se iba a privilegiar en esta gestión el gasto en Salud y Educación", y consideró que "no fue cierto".

En el mismo sentido, remarcó: "No estamos pidiendo ayuda a la Provincia, sino estamos pidiendo lo que nos corresponde que es la deuda que tienen con nosotros, y queremos aclarar también que el sistema de Salud es una bomba de tiempo que se está sosteniendo gracias al esfuerzo de las comunidades".

Kauffman también indicó que "no es justo que tengamos que afrontar esta responsabilidad que no es nuestra, porque la Provincia es la responsable de sostener la Salud Pública y lo estamos haciendo nosotros", enfatizó.