La polémica del saludo de Werner a Canapino

Una foto del podio de Toay, La Pampa, generó una polémica en las redes sociales. Fue cuando Mariano Werner le pidió disculpas por algunas maniobras de la final y Agustín Canapino no se las aceptó.

Para el Titán hubo situaciones que fueron más allá del límite por parte del entrerriano. “Hubo momentos donde debería haber dejado el auto puesto”, sentenció el bicampeón de la categoría que en la conferencia de prensa. Cuando se le preguntó si Werner se había defendido de manera excesiva, el arrecifeño contentó, sin mucho convencimiento y de manera irónica, “si no la sancionaron es porque habrá hecho las cosas bien”.

A través de las redes sociales, el arrecifeño explicó que no le negó el saludo al ganador Mariano Werner tras la Final de Turismo Carretera en La Pampa, pero dejó en claro que no estaba "de acuerdo con esa actitud".

"No le negué el saludo a Mariano. Se ve cuando sube al podio que le doy la mano y le digo "buena carrera", que es lo que fue de parte de él. Luego de eso me tiende la mano, no para saludarme, sino para ofrecerme una especie de "disculpas" porque me había "apretado un poquito" según me dice él y ES ESE PEDIDO DE DISCULPAS lo que no acepté. Estoy en todo mi derecho de no aceptarlo y dejarle en claro que no estaba de acuerdo con esa actitud. No tengo ningún problema con Mariano, al contrario, y si me saludan soy el primero en saludar también a pesar de las diferencias de opiniones porque es lo que me enseñaron en mi casa. Ni le negué el saludo ni estaba ni estoy enojado. Solo que quería ganar y no pude, entonces no había nada para festejar porque el campeonato se termina en la última vuelta de Neuquén y muchos que me conocen saben que no festejo las cosas hasta que no estén realizadas, porque se lo cambiante y difícil que es el automovilismo", expuso públicamente Canapino.