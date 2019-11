Obra pública: se negó a declarar Julio De Vido Nacionales 05 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA DE VIDO. Exministro de Planificación Federal.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se negó a prestar declaración indagatoria en el juicio por fraude en la obra pública, a raíz de la concentración de las licitaciones en manos del empresario Lázaro Báez.

"Declararé en el momento oportuno", aseguró De Vido ante el Tribunal Oral Federal 2 a través de videoconferencia desde la Unidad 31 de Ezeiza, donde se encuentra detenido.

La imagen del ex funcionario se reflejó en la sala de audiencias de Comodoro Py, en una nueva jornada del juicio oral.

"En el día de la fecha no voy a declarar y no voy a contestar preguntas", advirtió el ex funcionario, quien en esta causa está acusado por defraudación a la administración pública.

Tras la negativa, De Vido se levantó del lugar donde se llevaba a cabo la videoconferencia y saludó con un "buenos días" a los jueces del TOF 2.

Incluso, con anuencia de la defensa se incorporó por lectura la indagatoria que en instrucción prestó Julio De Vido.

Otro de los que se negó a declarar fue el ex subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Abel Fatala.

En tanto, si bien la indagatoria del empresario detenido Lázaro Báez estaba programada para el próximo lunes, por pedido de la defensa se pospuso para el 25 de noviembre próximo.

La defensa de Báez justificó que el empresario prepara por estos días la indagatoria que tiene prevista en el juicio por lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".

Para diciembre, está agendada la indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien fue designada para hacerla en el último turno, luego que lo hagan el resto de los imputados.

El juicio es por fraude a la obra pública a raíz de la presunta concentración de licitaciones a favor del empresario Lázaro Báez durante el gobierno de Cristina Kirchner: es el primer debate oral y público contra la ex presidenta, más allá que tiene una serie de causas en la que resta que se le determine fecha de inicio.