Una minuta de comunicación que apunta a Daniel Ricotti

En un encuentro que duró algo más de una hora los concejales se reunieron en comisión y dieron despacho a seis proyectos que serán votados el próximo jueves en la sesión de comisión.

Uno de los proyectos tratados fue presentado por el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti a través de una minuta de comunicación en donde se le pide al secretario de servicios y espacios verdes, Ing. Daniel Ricotti información sobre si ha contratado de manera privada los servicios de una cooperativa que hace años tiene relación directa con el municipio y específicamente con el área en que funcionario realiza sus tareas.

“Queremos tener la información solicitada a Ricotti y en virtud de eso sacaremos las conclusiones y los pasos a seguir. Amparados en el artículo 265 del código procesal penal de la nación que establece que los funcionarios públicos no deben sacar réditos de la función que desempeñan, queremos saber si en una propiedad del Ingeniero Ricotti o de un familiar directo suyo ha estado realizando tareas una cooperativa privada, que tiene estrecha vinculación con la municipalidad a partir de los servicios que le brinda y en particular al sector de servicios públicos”, señaló Viotti al argumentar el pedido de informes.

A su vez el edil resaltó que les urge contar con la información ya que en muchas ocasiones y en especial si los pedidos son formulados por la oposición, eso se hace esperar.

“Lo que queremos saber a raíz de la cantidad de tiempo que hace que esta cooperativa viene realizando distintas tareas para el Estado local, si el Ing. Ricotti obtuvo algún tipo de beneficios, por eso queremos que sea él el que nos de la información y si no le pedimos al intendente Luis Castellano que se ocupe y le solicite a Ricotti que venga a aclarar las cosas. Necesitamos saber sobre los trabajos que se realizaron en una propiedad del funcionario o de algún familiar en una propiedad de calle 25 de Mayo, tenemos documentos fílmicos que lo convalidan e imágenes que certifican que ha estado pasando esto”, dijo el edil.

Además el concejal insistió en que el objetivo de la minuta presentada y que será votada el jueves en el recinto es saber si hubo o hay incompatibilidad en la función pública y la cuestión ética ya que “todos los funcionarios deben evidenciar transparencia y es el Concejo el órgano de control que garantiza esa transparencia”..

“Cuando tengamos toda la información –esperemos que sea pronto- analizaremos si hacemos una presentación judicial o haremos una recomendación al intendente y a todos los funcionarios para ser precavidos a la hora de conducirnos para demostrar que no buscamos obtener réditos a través de la función pública”, manifestó Viotti.

Otros proyectos

Además de la minuta de comunicación impulsada por Leonardo Viotti, otros cinco proyectos recibieron despacho en la reunión de comisión de este lunes.

El jueves serán votados los siguientes proyectos: una declaración impulsada por Lisandro Mársico, por la visita de representantes de la Empresa Beiter GmbH de Sigmaringendorf; una declaración que reconoce los logros obtenidos por parte de artistas locales, presentado por Marta Pascual; una minuta de comunicación presentada por Carina Visintini sobre revisar estructura del tanque de agua en Barrio Sarmiento; un pedido sobre la extracción de eucaliptos en Apadir presentado por Jorge Muriel; un proyecto sobre compensación de partidas presupuestarias, impulsado por Evangelina Garrappa.