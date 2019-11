Macri aseguró que no se irá "a ningún lugar" Nacionales 05 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA ULTIMA REUNION. El presidente Macri con la gobernadora Vidal y Pichetto.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El presidente Mauricio Macri lanzó ayer un mensaje hacia su espacio de Juntos por el Cambio y al resto de las fuerzas políticas, al desechar que se vaya a "jubilar" a partir del 10 de diciembre, y avisó: "Estoy acá, no me voy a ir a ningún lugar, hay gato para rato".

"Este (por su Presidencia) fue el compromiso más importante y más grande que tomé en mi vida. Un compromiso así no termina porque termina una gestión de gobierno (...) No nos podemos desenchufar de un día para el otro", aclaró el mandatario sobre su futuro político, luego de que con la derrota del domingo 27 surgieran versiones de que podría dar un paso al costado en su liderazgo dentro de Juntos por el Cambio.

Macri se pronunció así en su discurso de casi 15 minutos ante los funcionarios de toda la gestión nacional (ministros, secretarios, subsecretarios y directores), al encabezar su última reunión de Gabinete ampliado en el CCK, antes de entregar el mando, el 10 de diciembre.

"A los que desde el 2003 me preguntan si me voy a jubilar; estoy acá, no me voy a ir a ningún lugar (...) Quiero decirles que de verdad hay Mauricio para rato, o debería decir hay gato para rato", remarcó en tono de broma, al hacer alusión al apodo que le puso la oposición.

Y agregó: "Desde el lugar que me toque, voy a seguir trabajando para lograr ese país que nos merecemos", mientras que aclaró que pese a la derrota electoral, "lejos" de sentirse "desilusionado", está "más enamorado que nunca del país y de su gente".

De esta forma, tras superar en las elecciones generales el 40% de los votos según el escrutinio provisorio, Macri se mostró fortalecido con el recorte de la diferencia que logró pese a haber sido derrotado por Alberto Fernández, y lanzó un claro mensaje hacia su propio espacio político.

Sucede que existen dirigentes de Juntos por el Cambio que en privado sostienen que Macri debería habilitar un cambio generacional en su espacio, permitiendo que figuras como el reelecto jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la saliente gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pasen a liderar esa fuerza.

Sobre la próxima etapa como oposición a la gestión de Alberto Fernández, sostuvo: "No pondremos palos en la rueda al gobierno que entra".

"No fue el resultado que esperábamos, pero nos vamos habiendo hecho un aporte importante hacia el futuro", evaluó, al tiempo que agregó: "Se pudo gobernar con honestidad, nos vamos a casa con la consciencia tranquila y las manos limpias".