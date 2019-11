Sobre la transición: “se están cubriendo” Locales 05 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El concejal opositor que forma parte del espacio de Juntos por el Cambio, Leonardo Viotti, se refirió a los cruces que se están dando a nivel provincial por la transición.

“Me preocupan distintas situaciones y obviamente que el Ing. Lifschitz tiene que entregar la provincia con las cuentas ordenadas pero también me preocupa –viendo el trabajo de Omar Perotti en Rafaela- que se sobreactúen algunas situaciones o se las sobredimensione. Creo que toda esta movida que se está realizando por parte de su equipo busca ampararse ante algunas ideas que el gobernador electo tiene pensado llevar a cabo, como por ejemplo eliminar la cláusula gatillo que mantenía actualizado el salario del empleado público y por eso tanto Omar Perotti o las distintas personas que va designado en cada área en la transición están presentando quejas reitero exageradas”, señaló.

“A nivel local también está pasando, hoy el Doctor Bonafede dejó entrever que va a formar parte de los equipos de salud de Perotti y allí comprendemos lo que estuvo diciendo del Hospital, que sabemos que hay cosas por mejorar y a las que hay que monitorear pero está claro que se exagera previendo que luego tendrán que tomar decisiones quizás poco simpáticas y preparan el terreno para echarle la culpa al gobierno que se está yendo”.



SOBRE LA SEGURIDAD

Viotti dijo que siguen de cerca el tema y están en permanente contacto con los vecinos. “No sabemos más que hacer para que se tomen las medidas que corresponden, sabemos que la seguridad es responsabilidad de la provincia, pero a nivel local le dimos al intendente la emergencia en seguridad, para que tenga la posibilidad de destinar más recursos a la infraestructura correspondiente a la prevención y no se hizo nada de nada. Sólo en campaña se prometieron muchas cosas cuando el objetivo era ganar la elección a cualquier costo; se prometieron cámaras que no llegaron, más presencia de la GUR en los barrios y sólo basta con caminar un poco los barrios y ver como sufren por todos estos hechos los vecinos. La sensación es que si bien no hay un responsable único en el tema, nadie está haciendo nada”, enfatizó el concejal.