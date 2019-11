Libertad se quedó en el primer cuadrangular Deportes 05 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En un cuadrangular de excelente nivel basquetbolístico y súper equilibrado disputado este fin de semana, el equipo aurinegro U17 no pudo clasificar entre los dos mejores, despidiéndose de su participación en el Argentino de Clubes. Libertad obtuvo un solo triunfo ante el anfitrión, Central Argentino Olímpico de Ceres pero cayó ante los dos rivales cordobeses: Ameghino de Villa María y San Isidro de San Francisco.

La formación dirigida por el entrenador Nicolás Schierano arrancó con el pie izquierdo su debut, cayendo ante los villamarienses por un ajustado 79 a 75 que terminó siendo determinante para no pasar a la próxima instancia.

La revancha llegó 24 horas después ante el dueño de casa. Los Tigres volvieron a derrotar nuevamente a Central Olímpico, como lo hicieron en la final provincial, por 72 a 64. Pero en el partido de cierre no pudieron con San Isidro, cayendo por 88 a 65.

Olímpico y justamente San Isidro fueron los clasificados a semifinales.