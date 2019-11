Periodistas y medios en la mira de Moyano Nacionales 05 de noviembre de 2019 Redacción Por ADEPA SALIO AL CRUCE DEL SINDICALISTA

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, reclamó "revisar lo que hicieron algunos periodistas y medios" durante el gobierno de Mauricio Macri y ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) salió a cruzarlo.

"Hay que revisar lo que hicieron algunos periodistas y medios en estos años. Han hecho mucho daño. Como no lo viven no se dan cuenta, pero hacen mucho daño. No puede ser gratis que digan lo que se les antoje y no pase nada", sostuvo el sindicalista sobre el trabajo de la prensa en diálogo con radio "El Destape".

Al respecto, Moyano indicó que "los periodistas y medios tienen que darse cuenta de los malos momentos que han hecho pasar a gente inventando cosas".

Más adelante sostuvo: "Creo que empieza una nueva etapa con los medios y la Justicia".

Por su parte, ADEPA emitió un comunicado en el que reiteró que "es la ciudadanía quien evalúa cotidianamente el trabajo de los medios cuando los elige y les otorga o no su confianza".

"Sugerir una revisión genérica e indeterminada de la tarea informativa procura generar amedrentamiento, autocensura e intenta deslegitimar el rol del periodismo en la democracia, que implica la investigación de los distintos actores públicos, incluyendo el sindicalismo", agregó la entidad.

Por último, ADEPA remarcó que "la Constitución Nacional le reserva exclusivamente al Poder Judicial la determinación de eventuales responsabilidades por parte de la prensa".

Por otra parte, el sindicalista expresó que su gremio no fue invitado a la reunión que la CGT mantendrá el próximo viernes con Alberto Fernández, en medio de la pugna interna entre los distintos grupos de dirigentes de la central obrera por posicionarse como principal interlocutor del futuro Presidente.

"No nos han invitado a la reunión del viernes con Alberto Fernández. Nosotros nos alejamos de la CGT porque no reclamaba" contra las medidas del actual gobierno, manifestó Moyano, quien de esta forma dio a entender que pretende acercarse otra vez a la central a raíz de la salida de Mauricio Macri y la llegada del nuevo mandatario, Alberto Fernández.