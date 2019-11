El buen regreso de Castaño Deportes 05 de noviembre de 2019 Redacción Por BOXEO

Brian Castaño dio sobradas muestras de su jerarquía y venció por nocaut en el quinto round al nigeriano Wate Omotoso en el MGM National Harbor (Washington) de Estados Unidos en un combate pactado a 10 asaltos, en la medianoche del pasado sábado. El argentino logró un triunfo letal que lo vuelve a ubicar en los primeros planos luego de ser despojado de su título mundial.

Luego de ocho meses de inactividad, el Boxi no dejó dudas sobre el ring. Dominó de principio a fin y su contendiente decidió no salir a batallar en el sexto round acusando un problema en el hombro izquierdo. El argentino fue de menor a mayor, pero siempre fue dueño el evento. Acertó en varias oportunidades su derecha y puso en jaque la estabilidad del africano. Sin embargo, la presentación le deja un debe: no logró sacar una verdadera mano de nocaut a pesar de tener el panorama siempre a su favor.

Castaño se había apropiado de la máxima distinción de la divisional superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en noviembre del 2016. Luego de realizar tres defensas exitosas (dos triunfos y un empate), el equipo del argentino rechazó la obligación de la AMB de pelear contra el retador mandatorio Michel Soro.

El argentino de 30 años alegó que no estaban dadas las condiciones para ir de visitante contra el francés, a quien ya superó en julio del 2017. La particularidad del caso es que el título vacante se lo dirimirán entre los franceses Soro y Cédric Vitu, ambos rivales a los que Castaño superó.

Frente a eso, el pugilista de La Matanza deberá dar pequeños pasos nuevamente para intentar recobrar el espacio que se ganó con buenas actuaciones en el pasado y que le arrebataron injustamente al sacarle la corona. Con 17 peleas profesionales sobre su espalda, está invicto con 16 triunfos (12 KO) y 1 empate.