Unión empató la serie Deportes 05 de noviembre de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO F. MELCHIORI SE DEFINE EL JUEVES./ El final cerrado fue para Unión.

Unión de Sunchales derrotó anoche a Atlético de Rafaela por 91 a 87 como local y puso 1 a 1 la serie final del torneo Oficial de Primera División de la ARB. De tal manera, el jueves a las 21.30 se jugará en el Lucio Casarín de barrio Alberdi el tercer y decisivo punto de la historia. Juan Cipolatti fue la figura unionista con 34 puntos, mientras que Matías Pecantet aportó 24 en el celeste.

El primer tiempo fue netamente favorable al dueño de casa, sacando 20 puntos de ventaja, mientras que la Crema reaccionó en el segundo tiempo para ponerse palo y palo, e inclusive pasar al frente.

En el último cuarto los dos equipos quedaron complicados por las faltas de sus internos. Balangero tuvo que dejar la cancha a 5 minutos del epílogo. Unión no tenía más a Loro.

Empató Dalmazzo en 80 con un triple a falta de 2 minutos, pero Cipolatti respondió con una penetración para el doble y falta, que fue la quinta de Faber a falta de un minuto y medio. No obstante, el tiro exterior le volvió a dar rédito a la visita con el lanzamiento de Vásquez que lo puso al frente 83 a 82, pero Cipolatti siguió encendido y con un triple con tablero le devolvió la ventaja al elenco de Rodrigo Juárez.

Cuando no pudiera convertir Vásquez el siguiente ataque, Unión tuvo la chance de sumar y lo hizo con 2 libres de Zurvera que puso la historia con 2 posesiones a 36 segundos del cierre. Pecantet aprovechó la primera con una jugada de tres puntos, Bertero fue a la línea después que Gariboldi sumara, y tras un rebote ofensivo Pecantet tuvo el tiro de 3 para ganarlo. No pudo ser y Porchietto liquidó la historia en los libres. El jueves se define en Rafaela.

Parciales: 22-12, 49-33 y 66-67.

Unión: Porchietto 12, Zurvera 11, Cipolatti 34, Gariboldi 11, Loro 9, Borda Bossana 14, Rojo 0. DT: R. Juárez.

Atlético: Mire 2, Pecantet 27, Bertero 20, Faber 11, Balangero 6, Caballero 0, Nasi 3, Vásquez 9 y Dalmazzo 9. DT: M.Miretti.