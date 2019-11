Stracqualursi, la duda para ir a Dálmine Deportes 05 de noviembre de 2019 Redacción Por El delantero tuvo que salir en el entretiempo del encuentro ante Almagro por una descompostura y ayer, en el regreso a los entrenamientos, no trabajó con el resto de sus compañeros.

FOTO LA OPINIÓN ¿LLEGA AL SÁBADO?. / Todavía quedan unos cuantos días pero, Denis, aún sigue con el malestar que lo sacó del partido ante Almagro.

Atlético de Rafaela regresó en la mañana de ayer a los entrenamientos luego de descansar el fin de semana, tras la gran victoria conseguida el viernes por la noche ante Almagro por 3 a 1. Así, la ‘Crema’ comenzó a preparar lo que será su próximo compromiso: el sábado, 15.30 hs., visitará a Villa Dálmine, por la 12° fecha de la Zona B en la Primera Nacional.

A esta altura de la semana la principal incógnita pasa por saber si Denis Stracqualursi estará o no a disposición para dicho cotejo. El delantero tuvo que salir en el entretiempo del partido ante el ‘Tricolor’ por una descompostura. El cuadro viral lo sigue aquejando y es por esto que ayer no pudo trabajar a la par de sus compañeros.

Si ‘Traca’ no se recupera, su lugar podría ser ocupado por Alan Bonansea.

Pensando en el armado del once inicial, el DT Walter Nicolás Otta, sabe que al menos deberá realizar una modificación. Franco Racca alcanzó el límite de amonestaciones y estará para reaparecer cuando Atlético este recibiendo a Sarmiento de Junín (viernes 15 o sábado 16), en la fecha 13.

El uruguayo Sergio Rodríguez y Stéfano Brundo aparecen como las principales opciones para reemplazar a Racca en la zaga, manteniéndose en el equipo el ‘Toto’ Niz.

Al que se lo seguirá de cerca en el transcurso de la semana es a Ijiel Protti, quien viene aquejando una molestia en el isquiotibial derecho, la semana pasada trabajó de manera diferenciada, lo cual prácticamente lo sacó del juego ante Almagro (estuvo en el banco).

El plantel profesional ‘albiceleste’ volverá a los entrenamientos en la jornada de hoy y Otta empezará a darle forma al equipo que tiene en mente para ir a Campana por otro buen resultado que lo sigan dejando en las principales colocaciones de la tabla.