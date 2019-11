Triunfo de Platense

Anoche tuvo continuidad la 11° fecha de la Primera Nacional con el encuentro que Platense le ganó al Deportivo Morón, como visitante, por la Zona A. El gol para el triunfo del 'Calamar' fue marcado por Morgantini, a los 54 minutos del encuentro.



Toda la fecha: Zona A: Viernes 1/11: San Juan 1 - Oeste 0. Sábado 2/11: Estudiantes BA 0 - Estudiantes RC 1, Agropecuario 2- Atlanta 2, Belgrano 1- Chicago 1. Domingo 3/11: Barracas 1 - Ind. Rivadavia 0, Alvarado 0 - Brown (PM) 0, Mitre 0- Temperley 1. Lunes 4/11: Morón 0 vs Platense 1. Zona B: Viernes 1/11: Atlético de Rafaela 3 - Almagro 1. Sábado 2/11: All Boys 1 - San Martín (T) 1, Quilmes 1 - Dálmine 2, Brown (A) 0- Chacarita 1, Gimnasia (Mza) 1 - Santamarina 0. Domingo 3/11: Def. de Belgrano 3 - Sarmiento 0, Gimnasia (J) 3 - Instituto 0. Martes 5/11: 21.10 (TV) Tigre vs Dep. Riestra.



Próxima fecha (12°): Zona A: Viernes 8/11: 21.30 hs. Estudiantes (RC) vs San Martín (SJ). Sábado 9/11: 13.10 hs. Chicago vs Estudiantes BA, 15.30 hs. Ferro vs Agropecuario, 17.30 hs. Alvarado vs Mitre, 20.10 hs. Platense vs Temperley. Domingo 10/11: 14.30 hs. Atlanta vs Barracas, 15.45 hs. Brown (PM) vs Belgrano, 17 hs. Ind. Rivadavia vs Morón. Zona B: Viernes 8/11: 21.10 hs. Sarmiento (J) vs Quilmes. Sábado 9/11: 15.30 hs. Villa Dálmine vs Atlético de Rafaela, 19 hs. Instituto vs Santamarina. Domingo 10/11: 15.30 hs. Brown (A) vs Gimnasia (Mza), 15.30 hs. Almagro vs All Boys, 18 hs. San Martín (T) vs Gimnasia (J). Lunes 11/11: 15.30 hs. Riestra vs Def. de Belgrano, 21.10 hs. Chacarita vs Tigre.