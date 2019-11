Gran interés por el Cyber Monday Información General 05 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Más de dos millones de personas visitaron ayer el sitio oficial de comercio electrónico del Cyber Monday, en la primera jornada de ventas de la octava edición, en la que 550 empresas ofrecen descuentos y ofertas a los consumidores.

Aunque todavía no se puede predecir el resultado de las ventas que dejará el evento, que finalizará en la medianoche de mañana, en los comienzos de la jornada arrojó cifras inferiores a la del año pasado, pero fueron mejorando con el correr de las horas.

El pico máximo de visitantes que ingresaron al sitio oficial en simultáneo fue 50.000, un 14% menor respecto de 2018 y el 75% de los usuarios que navegaron el sitio en simultáneo en el momento pico de la madrugada, lo hizo desde el celular.

La Cámara de Comercio Electrónico (CACE) explicó que la experiencia muestra que no conviene hacer predicciones, ya que en el comienzo de la primera jornada del año anterior las cifras fueron menores a las de 2017, pero sobre el cierre mejoraron la comparación interanual.

Este año las primeras cifras para la cámara no mejoraron, pero tampoco empeoraron respecto de la edición del año anterior.

En la primera jornada de ventas los rubros más visitados fueron los artículos electrónicos y de tecnología, seguidos de muebles, hogar y decoración, indumentaria y calzado.

Con menor demanda figuraron los artículos de cosmética y belleza y viajes por turismo al exterior.

Entre las mega ofertas ofrecidas, el descuento promedio de ayer fue del 29%, según el relevamiento que realiza la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Según informó la CACE, es el mayor registro de todos los Cyber Monday y superó por 4,8% el promedio de 2018.

Los artículos de cosmética y belleza tuvieron descuentos de hasta el 33%, deportes y fitness 32% y muebles, hogar y decoración 32, figuraron entre los rubros con mayores rebajas.

Según datos de Mercado Libre, a las 10:00 habían navegado en la plataforma 1.990.491 de personas.

El tráfico por dispositivos daba 86% vía smartphone y 14% a través de PC y tablets.

En comparación con 2018, el tráfico en móviles registraba un aumento del 11% y de ese total un 52% eran hombres y un 48% mujeres.

El pico de visitantes, según informó Mercado Libre, llegó a tener 330.000 usuarios buscando ofertas, cuando el pico del año pasado había sido de 230.000.

La mayoría se conectó desde Capital y GBA (el 60%) y los jóvenes de entre 25 y 34 años fueron los más activos (34% del total).

La cadena de supermercados Carrefour informó que las bebidas gaseosas, cervezas y jabón líquido fueron las categorías más elegidas por los usuarios, mientras que en electrónica los clientes se inclinaron por las ofertas de aires acondicionados.

Respecto del turismo, segmento que en la edición pasada había sido una de las estrellas en ventas, se compraron muchos los códigos de descuento para viajes dentro del país y al exterior, a destinos como Brasil, Estados Unidos y el Caribe, con financiación en 12 cuotas sin intereses.