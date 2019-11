Argentinos empató, Lanús ganó y comparten la cima

Argentinos Juniors supo aguantar el temporal y sacó provecho de la mala puntería de Defensa y Justicia para empatar sin goles en Florencio Varela por la duodécima fecha de la Superliga, y ahora comparte la punta de la tabla de posiciones con Lanús.

El partido fue friccionado y si bien hubo algunas situaciones de gol para ambos equipos, los arqueros y la mala puntería de los delanteros, hicieron que los arcos no recibieran goles.

Con este resultado, Argentinos es líder junto a Lanús con 25 puntos, uno más que Boca y River.

En tanto, el "halcón" suma 14 unidades, pero aún en el torneo no pudo ganar de local y tampoco convertir goles en el "Norberto Tomaghello".



TRIUNFO DE LANÚS

COMO VISITANTE



Lanús logró una victoria en el final y se subió a la punta de la Superliga, tras vencer anoche a Huracán por 1 a 0, en un encuentro disputado en el estadio "Tomás Ducó" por la duodécima fecha de la Superliga.

El joven Pedro De la Vega, de cabeza, a los 42 minutos del segundo tiempo, le dio el gol del triunfo al conjunto que dirige Luis Zubeldía.

El partido fue de trámite parejo y los dos equipos tuvieron alguna chance a su favor, pero carecieron de precisión en los metros finales para poder quebrar el marcador, hasta que apareció De la Vega.

El conjunto "quemero" perdió por primera vez desde que Néstor Apuzzo se había hecho cargo del equipo, cinco partidos atrás, reemplazando a Juan Pablo Vojvoda.



Próxima fecha (13°): Viernes 8/11: 19 hs. Estudiantes vs Talleres, 21.10 hs. Unión vs Atlético Tucumán. Sábado 9/11: 15.30hs Lanús vs Bandield, 17.45hs San Lorenzo vs Argentinos, 20hs Godoy Cruz vs Independiente, 21.10hs Central Córdoba vs Patronato. Domingo 10/11: 11hs River vs Rosario Central, 13.15hs Aldosivi vs Gimnasia, 15.30hs Newell's vs Defensa y Justicia, 17.45hs Racing vs Huracán, 20hs Vélez vs Boca. Viernes 13/11: 21.10hs Arsenal vs Colón.