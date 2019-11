Fernández se reunirá con López Obrador en México

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente electo, Alberto Fernández, mantendrá hoy un encuentro protocolar con el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de su gira por ese país, en su primer viaje internacional tras la victoria en las urnas. Será las 12:00 horas en el Palacio Nacional y entre los temas de agenda figuran la crisis en Venezuela y la relación bilateral.

Fernández apuesta a consolidar el vínculo político con México teniendo en cuenta que con Brasil, el principal socio comercial de Argentina, la relación podría tensarse a raíz del enfrentamiento verbal con Jair Bolsonaro, quien tras el resultado de los comicios tuvo declaraciones altisonantes en contra del Gobierno electo.

El otro tema que dominará la agenda, y que interesa especialmente a Fernández, son las inversiones mexicanas en el país. De hecho, por la noche compartirá una cena con importantes empresarios del país azteca, entre los que estaría el presidente de Telmex Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.

En la mañana de este domingo, tras desayunar junto a su pareja Fabiola Yañez en el Hotel Camino Real donde se aloja, Fernández recorrió la Basílica de Guadalupe, uno de los santuarios más visitados de la Iglesia Católica, ubicado al norte de la capital mexicana. Allí fue recibido por el sacristán mayor, monseñor Juan Raymundo Maya Paz, por el rector del santuario, monseñor Salvador Martínez Ávila, quienes le dieron la bienvenida.

Fernández firmó el libro de visitas de la Basílica y destacó la "inmensa alegría de poder visitar y encomendar a la Sagrada Virgen de Guadalupe el destino de nuestra querida Patria Argentina y de todos los pueblos de Latinoamérica".

Durante la visita, el presidente electo estuvo acompañado por Yañez y por el diputado nacional Felipe Solá, quien es parte de la comitiva y suena fuerte como futuro canciller. También lo acompañan en la comitiva su vocero Juan Pablo Biondi, la economista Cecilia Todesca, el dirigente del Grupo Callao Miguel "Mike" Cuberos.

En las próximas horas se unirá a ellos el también economista Matías Kulfas, quien demoró su viaje por compromisos en Buenos Aires en el marco de la noche de los Museos. Otra actividad que Fernández tiene programada Fernández es el dictado de una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



CON LA CGT,

EL VIERNES

La CGT realizará el próximo viernes un plenario de secretarios generales en su sede de la calle Azopardo, donde se comenzará a evaluar el clima interno para ir hacia una reunificación de la central obrera de cara al inicio de la gestión de Alberto Fernández, quien precisamente asistirá a la cumbre.

El encuentro reunirá a varias facciones de la central obrera, ya que la mayoría de ellas se pronunció a favor de la candidatura de Fernández durante la campaña, con mayor o menor énfasis.

A raíz de su alianza con Cristina Kirchner, los sectores "díscolos" de la CGT, alejados de la conducción, como los Moyano y el bancario Sergio Palazzo, fueron quienes picaron en punta con el apoyo al candidato designado por la ex presidenta, como también sectores gremiales que no pertenecen a esta central, como la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky.

En cambio, los sectores que tallan dentro de la conducción, como los siempre dialoguistas "gordos" e "independientes" evitaron expresar durante la campaña un claro respaldo a Fernández, ya que no querían romper todos los puentes con el oficialismo ante la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri lograra la reelección, lo cual comenzó a perder fuerza tras las PASO de agosto.

Consumada la victoria de Fernández, la CGT comenzó a transitar el sendero del reacomodamiento interno, ya que las diferencias en torno a como pararse frente a la gestión de Macri ya no serán un tema de discusión.

En ese marco, se espera la presencia en el plenario de los referentes de distintos grupos como Héctor Daer, Armando Cavalieri, Rodolfo Daer (gordos); Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez y José Luis Lingeri (independientes) y Omar Maturano y Roberto Fernández (Transporte-CATT).

También asistirían dirigentes que no estaban actualmente dentro de la conducción cegetista y que ahora estarían dispuestos a regresar, como los representantes del MASA, Omar Viviani (Taxis) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria); el jefe de la UOM, Antonio Calo; el de Peones Rurales de la UATRE, Ramón Ayala; y el de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, entre otros.

La novedad de este plenario será la asistencia confirmada de Fernández, quien durante la campaña pidió la "unidad" del fragmentado sindicalismo para poder llevar adelante el "pacto social" que espera poner en marcha con ese sector y los empresarios al inicio de su gestión.

Por su parte, el camionero Hugo Moyano no tiene previsto involucrarse directamente en la reunificación de la CGT, aunque pondría a un representante del gremio, como su hijo Pablo Moyano u otro dirigente de su sindicato, supo NA.

Sucede que Moyano mira con recelo este proceso debido a que el presidente electo mantiene una muy buena relación con los "gordos" e "independientes", los históricos rivales del camionero dentro de la CGT.

De hecho, días atrás Moyano les volvió a lanzar algunos dardos, sin nombrarlos directamente, cuando aludió a los que "se sumaron en los festejos" del triunfo de Fernández pero "no salieron a pelear en las calles" durante la gestión de Macri. .