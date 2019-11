Sábado juliense lleno de emociones y recuerdos

La Agrupación Juliense “Marcelo Werlen” celebró este sábado por la noche, ante más de 500 personas en el salón social de la institución, su segundo año de vida, y lo festejó de una manera muy especial y particular, ya que en esta oportunidad se organizó una cena homenaje en reconocimiento a aquellas viejas glorias de los años 80 y 90 que dieron todo para dejar los colores rojiblancos siempre en lo más alto, y también para recaudar fondos para finalizar las obras que se están llevando a cabo en el gimnasio deportivo “Ricardo Goddio”. En la ocasión, quedó demostrado que el “9” está más vivo que nunca, y que la familia juliense está más unida, acompañado además por un buen presente del club tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Hubo distinciones especiales para Héctor Moscardo, formador de grandes talentos durante 20 años en el León rafaelino trabajando en divisiones inferiores, a la familia Andretich por su compromiso con el club y hubo un homenaje muy emotivo al desaparecido Juan Bautista “Paco” Gerold, uno de los grandes arqueros que tuvo el club, recibiendo la mención su hijo Lucas. También fueron reconocidos Alcides Merlo, el notable entrenador que tuvo el “9” en una época dorada de la institución, Miguel “Moro” Rodríguez, Polaco Cervato, Hugo Toniolo, Luis Zimmerman, Silvio Parola, Carlos Navone y Claudio Romero. Posteriormente, se reconoció a los campeones provinciales 1992, donde subieron al escenario Ricardo Alesiatto, Gabriel Montenegro, Cristian Lencina, Gustavo Sanmartino, Gustavo Kestler, Ariel Gudiño, Juan Carlos Martinez, Diego Trinchieri, Diego Grazino y Hernán Gunzinger. También se destacó a Gabriel Martinosky, Martin Pic, el profe Danilo Coronel, Marcelo Perezlindo, Luis Biglia, José Restelli, Sergio Zanabria, Pablo Bonaveri y Claudio Emmert. Por último, se homenajeó con la entrega de una camiseta especial a Luis “Perro” Cinquino, Abelardo Vallejos, Abelardo Caravelli, Cristian Devalis, Pelusa Chávez, Marcelo Werlen y el gran ídolo juliense, y el más ovacionado de la noche, Germán “Malacho” Soltermam. Por último, también acudieron a la convocatoria Walter Gómez, Gringo Bonetti, el Flaco Riberi, Fredy Fernández y Tito Trejo.

El intendente Luis Castellano, junto a Leonardo Crosetti, secretario de deportes del municipio local, dio el punta pie inicial a la noche fuerte y emotiva manifestando que “agradezco el esfuerzo que viene realizando la gente de 9 de Julio, en sus dirigentes y con la Agrupación, que están haciendo poner de pie y creciendo a este gran club que tiene la ciudad, donde nosotros siempre vamos a estar para acompañar. El fútbol deja muchos amigos y los reconocimientos se hacen en vida, y celebro el esfuerzo que han hecho los organizadores para convocar tanta gente y tantos grandes jugadores que pasaron por la institución”. A su vez, Hugo Morel, el presidente juliense, agradeció el acompañamiento de la intendencia y de la Municipalidad en este camino que está transitando el club, además de los ex jugadores que pudieron asistir a este evento, además de felicitar a toda la gente de la Agrupación por el trabajo que está llevando a cabo y por convocar y reunir a toda la familia del “9”. A continuación, Elvio Olivero, presidente de la Agrupación, manifestó que “se han hecho muchas obras en el club y la intención es terminar el gimnasio. Por eso le agradezco a todos los jugadores de la ciudad y la zona que se sumaron, como así también a toda la gente que colabora con el club”.



LOS IDOLOS

Ya en la parte final, Marcelo Werlen, actual entrenador del plantel superior juliense y quien lleva el nombre de la Agrupación, comentó que “cuando empezó esta movida no sabía de qué se trataba. Pero después de ver todo esto, me di cuenta que el club está creciendo en parte a las obras que hace esta gente. Los logros deportivos son muy lindos, ya sea como jugador o DT, pero lo que hacen ellos me reconforta mucho. Cada obra nueva que se hace es algo muy lindo y esto es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, que esta Agrupación ponga mi nombre”. Mientras que “Malacho” Soltermam, el más ovacionado de la noche, cerró la gala diciendo que “fue un buen momento para celebrar el buen andar de la institución, ya sea en lo deportivo, con el predio que tiene el club en el sur de la ciudad, con el gimnasio que se está terminando, y así progresa, paso a paso. Hay que seguir apoyando esta Agrupación que está haciendo milagros y ojalá que el año que viene volvamos a estar todos juntos, porque si seguimos juntándonos, será más fácil salir de este momento, que puede ser mucho mejor. Muchos de estos ex compañeros estuvimos a punto de llegar a la B Nacional y resalto el cariño de toda las gente hacia nosotros. Sigo pensando en que si seguimos trabajando con fe, el '9' va a volver a estar donde todos queremos, que es como mínimo la B Nacional. Ojalá que la gente del club haga un nuevo esfuerzo para tratar de lograr un ascenso y este plantel, junto a este señor al frente (por Werlen) están en condiciones de lograrlo. ¡Aguante el '9'!”.