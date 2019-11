También se siente la suba de la carne Locales 04 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Siempre la cercanía a una elección presidencial genera en nuestro país un alto impacto en la economía y en particular en este 2019 con lo ocurrido con el dólar luego de las PASO, donde promovió un clima de incertidumbre económica que en los diferentes sectores repercutió de distintas maneras.

Respecto al precio de la carne, el aumento que se produjo en el mercado de Liniers desde el viernes pasado, se trasladó a los mostradores en el inicio de esta semana.

“Los costos fijos son muy elevados, ni hablar si consideramos los costos de las tarifas, la luz que es muy elevada, todo eso condiciona mucho en el día a día. Nosotros elaboramos todo, los embutidos, milanesas, albóndigas. Hacemos todo lo posible para mejorar y cuidar a nuestros clientes, por eso ya recibimos este lunes aumentos pero todavía los aguantamos para no trasladarlo al mostrador”, señaló Ricardo, titular de una carnicería de la ciudad.

En el mercado de Liniers, el viernes pasado el precio promedio fue de $ 73 el kilo, el lunes cerró en $ 78 y después volvió a caer a $ 77. Sucede según explicaron referentes del sector productivo, el precio de la carne venía muy retrasado.

“Estamos esperando y viendo que sucederá en los próximos días, no vamos a poder seguir aguantando los aumentos sin trasladarlos al consumidor. La gente elige más otros cortes, llevan mucho aguja, puchero y el fin de semana si llevan el asado. Pero indudablemente se vende menos carne y se nota el menor poder adquisitivo”, indicó Ricardo.

Además al referirse al precio del kilo de asado que él vende, dijo que “hoy estamos vendiendo 1 kilo de vacío, pecho, o costilla a $ 350 y es asado de ternera, la semana próxima se verá”, manifestó.

Al recorrer otras carnicerías rafaelinas, en muchas la suba se sintió más fuertemente y ya los cortes de asado se comercializaban entre 400 y 500 pesos el kilo.