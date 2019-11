Liporace con asistencia y su primer gol en Atlético

Promediaban los 13 minutos de partido y Atlético de Rafaela marcaba la primera diferencia ante Almagro. De pelota parada, algo que trabaja mucho y buenos resultados le viene dando. Ejecución de Leo Acosta, para la aparición por el fondo de Junior Mendieta y terminación de Ignacio Liporace. El defensor, exBrown de Adrogué, anotaba el 1 a 0 en la noche del viernes ante el ‘Tricolor’. Con dicho gol la ‘Crema’ comenzaba a abrir un partido que hasta el momento era parejo y le costaba.

Y si bien, como todo el fondo albiceleste se lamenta el no haber podido finalizar el encuentro con el arco en cero, fue triunfo 3-1, Liporace cumplió una buena actuación. Incluso luego metió una asistencia para que Alan Bonansea meta el tercero.

“Estoy muy contento por el triunfo, por haber colaborado con un gol, en el gol de Alan también con la asistencia, así que muy contento”, señaló Ignacio Liporace tras esta nueva alegría, la tercera e manera consecutiva, en el Monumental de Alberdi.

Sobre esa cuenta pendiente que aún tienen los dirigidos por Walter Nicolás Otta, el defensor apuntó: “Es una lástima que no hayamos podido terminar con el arco en cero, esa jugada nos arruina el partido por decirlo de alguna manera, hay que seguir trabajando”, y luego destacó: “Lo importante es que se pudo ganar, terminamos en una posición privilegiada y hay que seguir trabajando para continuar ahí”.

A pesar de la importancia de la victoria, Liporace analizó el rendimiento del equipo y también rescató otros puntos importantes: “Antes de abrir el marcador el equipo mostró buen juego, se vio algo distinto a lo que veníamos haciendo que era sostener la pelota, cuidarla, generar situaciones de gol que es muy positivo, pero no tenemos que dejar de lado nuestro arco, defender nuestro arco de una manera más eficiente y tratar de conseguir terminar los partidos con el arco en cero que eso también es un objetivo que tenemos” .

Por último, y en alusión a su gol, tras una jugada preparada que salió como se había ensayado en la semana, Ignacio Liporace confesó: “Salió perfecto, cuando vi que le caía a Junior en el fondo sabía que la iba a ganar el, fui con la expectativa de que la baje, con la confianza de que Junior iba a hacer su trabajo”.



VUELTA AL TRABAJO



El plantel profesional de Atlético de Rafaela regresará a los entrenamientos en la jornada de hoy y comenzará a preparar lo que será su próximo objetivo: Villa Dálmine. La "Crema" estará visitando al conjunto que dirige el rafaelino Lucas Bovaglio el próximo sábado 9 de noviembre. Para dicho juego, por la 12° fecha de la Primera Nacional, el entrenado Walter Nicolás Otta no podrá contar con Ignacio Racca, quien llegó al límite de amarillas.