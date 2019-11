Conferencia Industrial de la UIA Nacionales 04 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El 28 de noviembre se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires la vigésimo quinta Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), al que fueron invitados el presidente Mauricio Macri y el jefe de Estado electo, Alberto Fernández.

La entidad fabril informó que el evento contará con la presencia del ex presidente del Gobierno español Felipe González, el politólogo Andrés Malamud, Facundo Manes, Juan Tokatlián y Juana Torresín, quienes abordarán cuestiones relacionadas con los riesgos y oportunidades de una geopolítica en tensión, el reinicio de la dinámica productiva y el papel de las economías regionales en la inserción global, entre otros temas.

La cita será a partir de las 8,15 en la sede de la UIA, en avenida de Mayo 1147, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cierre del encuentro, previsto para las 18,20, estará a cargo del titular de la entidad fabril, Miguel Acevedo.



TIPO DE CAMBIO

El futuro gobierno de Alberto Fernández deberá estabilizar el tipo de cambio pero no dejarlo fijo como ocurrió en la convertibilidad, afirmó ayer el director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz. "Este que tenemos hoy es en términos de la media histórica argentina un dólar alto", señaló.

Explicó que "el problema es que la inflación también es muy elevada, entonces siempre los programas de estabilización incluyen un ancla y generalmente esa ancla es el tipo de cambio". "Creo que el gran desafío es que el tipo de cambio se estabilice pero que no se ponga fijo como único elemento antiinflacionario", señaló en declaraciones a FM Milenium.

Dijo que este dólar es "alto y refleja el resultado comercial. Tenemos un resultado comercial muy alto, no obviamente por las exportaciones, sino porque cayó mucho el consumo en inversión, se encarecieron mucho los bienes importados".

"Lo importante es traer previsibilidad, que el tipo de cambio no se atrase un año 40%, como en 2017, pero tampoco necesariamente que se devalué un 40%, porque si no, no se pueden planificar los cotos en dólares", dijo Coatz.

Sostuvo que "la industria que invierte a largo plazo necesita certidumbre y es lo que no hemos logrado en los últimos 8 años, y en particular los últimos dos".