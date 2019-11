Recuperó la libertad y al rato volvió a robar Policiales 04 de noviembre de 2019 Redacción Por En otro caso un vecino de barrio Barranquitas informó que un joven de 20 años había intentado ingresar a su domicilio y posteriormente al de otra vecina para luego huir por los patios, siendo finalmente detenido por la Policía.

Un joven de 26 años fue aprehendido en zona de calles Santiago Shine y San Juan -barrio Villa Rosas- luego de intentar sustraer las pertenencias de una mujer, a las 21:40 del sábado. Lo curioso del caso es que el ladrón se encontraba detenido y había recuperado su estado de libertad momentos antes de cometer el delito, se supo de fuentes oficiales.

En momentos en que personal del Comando Radioeléctrico recorría el sector este de la planta urbana, fueron alertados por el servicio 911, de un hecho delictivo ocurrido en S. Shine al 800.

Al llegar al lugar dialogaron con la víctima, una mujer de 70 años domiciliada en el citado barrio, quien hizo saber que minutos antes habría dejado su moto estacionada en el cordón, y un hombre le sustrajo una bolsa que dejó colgada en la misma. En ella había dinero y otros elementos.

La víctima declaró asimismo que el hecho había ocurrido recientemente y que varios vecinos habían salido a perseguir al ladrón.

Inmediatamente los efectivos actuantes salieron en su búsqueda, y en el recorrido varias personas indicaban la dirección donde habría tomado el fugitivo.

Al llegar a calle Montes de Oca divisaron al sujeto y al darle la voz de alto, este hizo caso omiso; al momento de aprehenderlo además opuso resistencia a los uniformados y decía: "la gente me pegó y me sacaron todo, no tengo nada".

Posteriormente fue requisado e identificado, siendo sus iniciales FO, de 26 años. Consultado el fiscal de turno, Gustavo Bumaguin, este determinó que FO pase a calidad de detenido por robo.

Parte de lo sustraido fue recuperado por vecinos y por la víctima ya que el malviviente los iba descartando en su huida.

Se destaca asimismo que FO se encontraba detenido y había recuperado su estado de libertad momentos antes de cometer el delito, se supo de fuentes oficiales.



SALTABA POR LOS

PATIOS: DETENIDO

A las 8 de la mañana de la víspera, personal policial del Cuerpo Guardia de Infantería fue comisionado por el servicio 911 a intersección de calles Abele y Perussia -barrio Barranquitas- por un desorden en la vía pública.

Al llegar al lugar divisaron a un grupo de varones que circulaban por calle Abele y Progreso y al dialogar con un remisero, vecino del sector, este informó que un joven identificado como NFB de 20 años, había intentado ingresar a su domicilio y posteriormente al de otra vecina para luego huir por los patios.

De inmediato los uniformados comenzaron su búsqueda por las inmediaciones y al llegar a la intersección de calles Perussia y Abele, otra vecina declaró que NFB también intentó entrar a su domicilio forzando la puerta y que al no poder, saltó hacia el patio trasero del domicilio lindante.

En ese lugar los uniformados ingresaron al patio y desde el interior de una casilla para perros salió un joven, quien fue rápidamente reducido y esposado.

Así se procedió a su aprehensión siendo trasladado a sede de la Comisaría N° 13 por "violación de domicilio" y otro en grado de tentativa.

Puesto en conocimiento el fiscal de turno Gustavo Bumaguín, este ordenó que NFB pase a revestir carácter de detenido comunicado, siendo trasladado a la Alcaidía local.

Actuaciones en sede de la Comisaría N° 13.



HALLAN ELEMENTOS

ROBADOS

Personal del Comando Radioeléctrico que se encontraba de recorridas a las 22 del sábado, fue alertado por una vecina de calle Coffet al 500 -barrio Villa Rosas- que oía ruidos en los techos de las viviendas, y al ingresar a verificar se halló y secuestró en el lugar elementos encontrados en el patio de la vivienda, un secarropas y una garrafa.

Se elevaron las actuaciones y secuestro a sede de la Comisaría 1ª por razones de jurisdicción.