En Reserva, Bochazo Deportes 04 de noviembre de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL

Ayer por la mañana se decidió que sólo se iba a jugar la semifinal de Reserva de la Zona Sur, entre el Deportivo Josefina y Bochazo, el resto fue suspendido ya que los diferentes escenarios no estaban en condiciones debido a las lluvias.

El “Tricolor” igualó en la tarde de ayer 0 a 0 y con el triunfo que había logrado en San Vicente por 1-0 se metió en la final. En la final definirá ante Sportivo Santa Clara.

Los juegos que ayer fueron suspendidos Ataliva vs Aldao (Primera), Bella Italia vs Moreno (Reserva), Roca vs San Cristóbal (en Primera y Reserva) se jugarán el próximo domingo 10 de noviembre.