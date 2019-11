Buen punto Deportes 04 de noviembre de 2019 Redacción Por FEDERAL A

Unión de Sunchales tenía un duro examen ante Defensores de Belgrano en Villa Ramallo y se volvió con un punto tras igualar 0 a 0 en uno de los encuentros disputados ayer por la décima fecha del torneo Federal A, en la Zona A.

Así, el elenco sunchalense sigue manteniendo el invicto jugando como visitante.

En la próxima, los ‘Bichos Verdes’ estarán recibiendo a Central Norte.



Los partidos de ayer de la Zona A: Gimnasia CDU 2 – Sp. Belgrano 1, San Martín (F) 3 – Douglas Haig 1, Juv. Unida (G) 0 – Chaco For Ever 1.



Las Posiciones: Boca Unidos 17, puntos; Sarmiento (R) 16; Chaco For Ever 15; Güemes (SdE) 15; Sp. Las Parejas 14; Douglas Haig 14; Central Norte 13; Unión Sunchales 13; Defensores (P) 13; Crucero 12; Sp. Belgrano 9; Defensores (VR) 9; San Martín (F) 8; Gimnasia (CDU) 8; Juv. Unida (G) 7.